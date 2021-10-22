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Doğa sizi çağırıyor - Son Dakika

Doğa sizi çağırıyor

22.10.2021 14:06
Doğa sizi çağırıyor

Osmangazi Doğa Sporları Akademisi, insanlara zor şartlarda hayatta kalma yöntemlerini öğretiyor.

Osmangazi Doğa Sporları Akademisi, insanlara zor şartlarda hayatta kalma yöntemlerini öğretiyor.

Osmangazi Doğa Sporları Akademisi, birinci bröve çalışmaları çerçevesinde jimnastik, temel dağcılık, temel kampçılık, temel afet, temel oryantiring, temel fotoğrafçılık ve temel hayatı idame teknikleri eğitimlerini aralıksız sürdürüyor. Dikkaldırım Kapalı Spor Salonu ve Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezi'nde uzman kişiler eşliğinde gerçekleşen eğitimlerden toplam 45 sporsever faydalanıyor. Şehrin tarihi ve tabii kaynaklarını en iyi şekilde değerlendiren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, doğa tutkunlarını akademiye davet ediyor.

Osmangazi Doğa Sporları Akademisi ile farklı bir faaliyet hazırladıklarını söyleyen Başkan Mustafa Dündar, "Birinci bröve eğitimlerimizin tamamlanmasına 4 hafta kaldı. Burada başarılı olanlar yüzme bilme zorunluluğunun olduğu ikinci bröve çalışmalarına katılacak. Doğa tutkunları; sporcu beslenmesi, oryantiring, hayatı idame tekniklerinin yanı sıra dağcılık, kampçılık, liderlik, takım çalışması, yürüyüş liderliği ve telsiz eğitimlerini uygulamalı olarak alacak. Böylece çalışmalarımıza yeni bir soluk gelecek" dedi.

Üçüncü brövede ise eğitimleri ilgili federasyonların vereceğini söyleyen Dündar, "Son aşamada sporcularımız, şehrimizin gözbebeği olan Uludağ'da hayata geçirdiğimiz U-Kamp Tesisleri'nde sahaya inecek. İleri dağcılık, ileri kampçılık, temel kar buz, temel dağ arama kurtarma ve ileri oryantiring eğitimlerinin tamamlanmasının ardından katılanlara sertifika takdim edilecek. İnşallah, uzun süre emek göstereceğimiz çalışmaların karşılığını el birliğiyle alacağız. Böylece cesur, güçlü, kararlı bir şekilde doğa ve hayat şartlarına karşı mücadele edebilen, hayatında doğa ile teknoloji dengesi kurabilen, sağlıklı, hareketli, mutlu fertlerin yetişmesine katkı sağlayacağız" diye konuştu. - BURSA

Mustafa Dündar, Cimnastik, Osmangazi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Doğa sizi çağırıyor - Son Dakika


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