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Duyarlı gençler, sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika

Duyarlı gençler, sokak hayvanlarını unutmadı

28.10.2021 10:17
Duyarlı gençler, sokak hayvanlarını unutmadı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde duyarlı gençler kendi aralarında topladıkları paralarla, soğuk günlerin başladığı bu zamanlarda her gece sokak hayvanlarını unutmuyor.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde duyarlı gençler kendi aralarında topladıkları paralarla, soğuk günlerin başladığı bu zamanlarda her gece sokak hayvanlarını unutmuyor.

Pazaryeri ilçesinde hayvansever gençler, her gün kendi aralarında topladıkları paralar ile sokak hayvanları için mama alıp her gece kırsal alanlara ve köylere düzenli mama götürerek onların hayata tutunmalarını sağlıyorlar.

Ana yol kenarları ve kırsal alanlarda hayvanların barındığı alanlara yem bırakan duyarlı gençler hayvan severlerin de desteğini bekliyor.

Nerede bir canlı varsa bu gece aç uyumayacak diyen Nural Çakmak, "Pazaryeri ilçesinde duyarlı arkadaşlarımız ile beraber, soğuk günlerin başladığı zamanlarda kırsaldaki can dostlarımıza mama dağıtımına devam ediyoruz. Soğuk günlerin devam ettiği günlerde her zaman yaz kış demeden kırsaldaki bu can dostlarımıza mama desteğimiz devamlı sürecektir. Siz hayırseverlerin de mama desteklerini bekliyoruz" diye konuştu. - BİLECİK

Sokak Hayvanları, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Duyarlı gençler, sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika


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