Ekim ayı belediye meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika

Adıyaman Belediyesinin ekim ayı meclis toplantısı, meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleşti.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, başkanlığında bir araya gelen belediye meclis üyeleri, gündemdeki konuları görüştü. Meclis salonunda gerçekleşen toplantıda, gündeme getirilen konularla ilgili dosyalar üzerinde gerekli görüşmeler yapıldı. Uygun görülen dosyalar, görüşmeler neticesinde kabul edildi.

Toplantı sonunda Belediye Başkanı Kılınç, alınan kararların hayırlı olması dileğinde bulunarak, "Ekim ayı belediye meclis toplantısını gerçekleştirdik. Aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Her koşulda bizlere inanan ve destek veren halkımıza ve bu şehre sahip çıkmak için 7/ 24 çalışıyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN