Erciş'te Mevlid-i Nebi Haftası programı - Son Dakika

Van'ın Erciş İlçe Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında "Peygamberimiz ve Vefa Toplumu" konulu bir program düzenlendi.

Kaymakam Ferhat Kurtoğlu Konferans Salonunda düzenlenen programa Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mehmet Demir, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak, AK Parti Erciş İlçe Başkanı Nedim Sağlam, Van YYÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdurrahman Candan, ilçedeki kurum amirleri, din görevlileri ile vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının akabinde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda konuşan İlçe Müftüsü Abdullah Bora, bir Mevlid-i Nebi Haftası'nı yine hep birlikte anmak için bir araya geldiklerini belirterek, "Her yıl Diyanet İşleri Başkanlığımız Mevlit Kandili'ni de içerisine alan haftayı Mevlid-i Nebi Haftası amacıyla çeşitli etkinlikler kutluyor" dedi.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ise "Peygamberimizin dünyaya teşrifleri münasebetiyle kutlanan bu hafta nedeniyle daha yakından tanınmasına bir fırsat teşkil ettiği kanaati taşımaktayım. İki cihan severimiz, yeryüzüne teşrif eder etmez karanlıklar aydınlığa döndü. Kız çocukları diri diri toprağa gömülürken, O, kız çocuklarını omuzunda gezdirdi. O, örnek alınacak bir baba, örnek alınacak bir devlet adamı, bir liderdi. Bu programların Peygamber Efendimizi (SAV) en iyi şekilde tanımaya vesile olacağı düşüncesiyle, programın düzenlenmesinde emeği geçen tüm yetkililere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Van YYÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdurrahman Candan'ın "Peygamberimiz ve Vefa Toplumu" konulu konuşmasının ardından program hediye ve gül takdiminin ardından sona erdi. - VAN