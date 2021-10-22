Üye Girişi
Erciş'te Mevlid-i Nebi Haftası programı - Son Dakika

Erciş'te Mevlid-i Nebi Haftası programı

22.10.2021 15:21
Erciş'te Mevlid-i Nebi Haftası programı

Van'ın Erciş İlçe Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında "Peygamberimiz ve Vefa Toplumu" konulu bir program düzenlendi.

Van'ın Erciş İlçe Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında "Peygamberimiz ve Vefa Toplumu" konulu bir program düzenlendi.

Kaymakam Ferhat Kurtoğlu Konferans Salonunda düzenlenen programa Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mehmet Demir, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak, AK Parti Erciş İlçe Başkanı Nedim Sağlam, Van YYÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdurrahman Candan, ilçedeki kurum amirleri, din görevlileri ile vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının akabinde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda konuşan İlçe Müftüsü Abdullah Bora, bir Mevlid-i Nebi Haftası'nı yine hep birlikte anmak için bir araya geldiklerini belirterek, "Her yıl Diyanet İşleri Başkanlığımız Mevlit Kandili'ni de içerisine alan haftayı Mevlid-i Nebi Haftası amacıyla çeşitli etkinlikler kutluyor" dedi.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ise "Peygamberimizin dünyaya teşrifleri münasebetiyle kutlanan bu hafta nedeniyle daha yakından tanınmasına bir fırsat teşkil ettiği kanaati taşımaktayım. İki cihan severimiz, yeryüzüne teşrif eder etmez karanlıklar aydınlığa döndü. Kız çocukları diri diri toprağa gömülürken, O, kız çocuklarını omuzunda gezdirdi. O, örnek alınacak bir baba, örnek alınacak bir devlet adamı, bir liderdi. Bu programların Peygamber Efendimizi (SAV) en iyi şekilde tanımaya vesile olacağı düşüncesiyle, programın düzenlenmesinde emeği geçen tüm yetkililere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Van YYÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdurrahman Candan'ın "Peygamberimiz ve Vefa Toplumu" konulu konuşmasının ardından program hediye ve gül takdiminin ardından sona erdi. - VAN

Erciş'te Mevlid-i Nebi Haftası programı
Erciş'te Mevlid-i Nebi Haftası programı
Erciş'te Mevlid-i Nebi Haftası programı
Erciş'te Mevlid-i Nebi Haftası programı
Erciş'te Mevlid-i Nebi Haftası programı
Erciş'te Mevlid-i Nebi Haftası programı
Erciş'te Mevlid-i Nebi Haftası programı
Erciş'te Mevlid-i Nebi Haftası programı
Erciş'te Mevlid-i Nebi Haftası programı
Erciş'te Mevlid-i Nebi Haftası programı

Cumhuriyet, Hisarcık, Erciş, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Erciş'te Mevlid-i Nebi Haftası programı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İşler değişti dostluk bitti! Bonucci'den, Ronaldo'yu üzecek sözler 15:10 İşler değişti dostluk bitti! Bonucci'den, Ronaldo'yu üzecek sözler Bakan Dönmez, Türkiye Petrolleri ve BOTAŞ satılacak iddialarını kesin bir dille yalanladı 14:59 Bakan Dönmez, Türkiye Petrolleri ve BOTAŞ satılacak iddialarını kesin bir dille yalanladı Alışveriş merkezinde görüntülenen Fahriye Evcen'in çantasının fiyatını duyardan küçük dilini yuttu 14:56 Alışveriş merkezinde görüntülenen Fahriye Evcen'in çantasının fiyatını duyardan küçük dilini yuttu
MİT'ten Kerkük'te nokta operasyon! PKK'nın sözde yöneticilerinden Taybet Bilen etkisiz hale getirildi 14:40 MİT'ten Kerkük'te nokta operasyon! PKK'nın sözde yöneticilerinden Taybet Bilen etkisiz hale getirildi Çocuk sahibi olan herkesi ilgilendiriyor! Emeklilikte yaş ve prim şartına değişiklik getirildi 14:09 Çocuk sahibi olan herkesi ilgilendiriyor! Emeklilikte yaş ve prim şartına değişiklik getirildi Feyza Aktan'ın, eski eşi Özcan Deniz'i tokatladığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı 13:41 Feyza Aktan'ın, eski eşi Özcan Deniz'i tokatladığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı
Hazır yemek sektörü zorda! Gıda fiyatları sektörün belini büküyor 13:25 Hazır yemek sektörü zorda! Gıda fiyatları sektörün belini büküyor İndirime giren yağ izdihama neden oldu! Fiyatı duyanlar kasaların önünde uzun kuyruklar oluştu 12:19 İndirime giren yağ izdihama neden oldu! Fiyatı duyanlar kasaların önünde uzun kuyruklar oluştu

Son Dakika Haberleri
15:12 Pitbull, baba ve 11 aylık oğluna saldırı! Küçük çocuğun yanağı ve kulağı koptu
15:09 İşler değişti dostluk bitti! Bonucci'den, Ronaldo'yu üzecek sözler
15:08 Meteoroloji sıcaklık 10 derece birden düşeceğini bildirdi! Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kar bekleniyor
14:57 Reza Zarrab yıllar sonra görüntülendi! Yeni bir isimle yeni bir şe başlamış
14:56 Alışveriş merkezinde görüntülenen Fahriye Evcen'in çantasının fiyatını duyardan küçük dilini yuttu
14:52 BioNTech aşısının 3. dozu virüse karşı yüzde 95,6 oranında koruma sağladığı deneylerle ispatlandı
14:52 Son dakika: Dolar yine rekor kırdı! Faiz kararı sonrası hareketlilik devam ediyor
14:39 MİT'ten Kerkük'te nokta operasyon! PKK'nın sözde yöneticilerinden Taybet Bilen etkisiz hale getirildi
14:08 Çocuk sahibi olan herkesi ilgilendiriyor! Emeklilikte yaş ve prim şartına değişiklik getirildi
14:06 Son dakika! Gram altın kaç lira? Çeyrek altın ne kadar oldu?
Pitbull, baba ve 11 aylık oğluna saldırı! Küçük çocuğun yanağı ve kulağı koptu Pitbull, baba ve 11 aylık oğluna saldırı! Küçük çocuğun yanağı ve kulağı koptu         
15:13
Meteoroloji sıcaklık 10 derece birden düşeceğini bildirdi! Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kar bekleniyor Meteoroloji sıcaklık 10 derece birden düşeceğini bildirdi! Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kar bekleniyor         
15:08
Reza Zarrab yıllar sonra görüntülendi! Yeni bir isimle yeni bir şe başlamış Reza Zarrab yıllar sonra görüntülendi! Yeni bir isimle yeni bir şe başlamış         
14:57
BioNTech aşısının 3. dozu virüse karşı yüzde 95,6 oranında koruma sağladığı deneylerle ispatlandı BioNTech aşısının 3. dozu virüse karşı yüzde 95,6 oranında koruma sağladığı deneylerle ispatlandı         
14:53
Kadın yolcunun pantolonunun içine elini sokmaya çalışan tacizciye 4 yıl 2 ay hapis cezası Kadın yolcunun pantolonunun içine elini sokmaya çalışan tacizciye 4 yıl 2 ay hapis cezası         
14:36
Gustavo, yaptığı hatalarla sosyal medyada çok ağır eleştiriler aldı Gustavo, yaptığı hatalarla sosyal medyada çok ağır eleştiriler aldı         
13:59
Temsilciler Meclisi üyesi 3 vekilden skandal talep: Türkiye'ye F-16 vermeyin Temsilciler Meclisi üyesi 3 vekilden skandal talep: Türkiye'ye F-16 vermeyin         
13:33
Müşterisinin yıkamaya verdiği halıyı görünce gözlerine inanamadı! Adeta bir servet değerinde Müşterisinin yıkamaya verdiği halıyı görünce gözlerine inanamadı! Adeta bir servet değerinde         
12:42
En mutlu günleri zehir oldu! Fotoğraf çekimi için ormana giden gelin ve damadın her şeyi çalındı En mutlu günleri zehir oldu! Fotoğraf çekimi için ormana giden gelin ve damadın her şeyi çalındı         
12:00
ABD Başkanı Joe Biden'den Tayvan tepkisi: Tayvan'ı Çin'e karşı koruyacağız ABD Başkanı Joe Biden'den Tayvan tepkisi: Tayvan'ı Çin'e karşı koruyacağız         
12:00
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Günlük 2 bin kişinin geldiğini düşünürsek, çok ciddi bir göç tehdidi ile karşı karşıyayız İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Günlük 2 bin kişinin geldiğini düşünürsek, çok ciddi bir göç tehdidi ile karşı karşıyayız         
11:36
Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo, 10 numaralı formayı giyecek Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo, 10 numaralı formayı giyecek         
11:10
Cumhur İttifakı'ndan asgari ücrete 750 lira zam hamlesi Cumhur İttifakı'ndan asgari ücrete 750 lira zam hamlesi         
11:04
Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı         
11:01
Mesut Özil, milyonlar seyrederken hocasına küfür etti Mesut Özil, milyonlar seyrederken hocasına küfür etti         
09:31
Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti         
18:56
Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti         
15:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2021 15:27:13. #1.13#
SON DAKİKA: Erciş'te Mevlid-i Nebi Haftası programı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement