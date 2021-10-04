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Erdek Atletik Gençlik ve Spor Kulübü kahvaltıda buluştu - Son Dakika

Erdek Atletik Gençlik ve Spor Kulübü kahvaltıda buluştu

04.10.2021 16:01
Erdek Atletik Gençlik ve Spor Kulübü kahvaltıda buluştu, System.String[]

Erdek Atletik Gençlik ve Spor Kulübü, 2021/2022 yarışma sezonu öncesi birlik ve beraberlik içerisinde kahvaltıda buluştu.

Erdek Atletik Gençlik ve Spor Kulübü, 2021/2022 yarışma sezonu öncesi birlik ve beraberlik içerisinde kahvaltıda buluştu.

Kulüp Başkanı ve Atletizm Milli Takım Antrenörü Niyazi Gülhan, bu tür etkinlikler kulüp içi veli, sporcu ve yönetim birlikteliği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Sezon öncesi motivasyon seviyemizi yükseltmek için bir araya geldik. Güzel bir kahvaltı yapıp, sporcularımızla ve velilerimizle sohbet etme ortamı oluşturduk." dedi.

Kulüp olarak hedeflerini ahlaklı, saygılı, vatanını milletini bayrağını seven gençler yetiştirmek olarak açıklayan Gülhan "Bu felsefeyle ilerlediğimiz yolda çocuklara yatırım yapıp onların geleceğini de inşa etmeye özen gösteriyoruz. Kulüp bünyemizde sportif alanda elde etmiş olduğumuz büyük başarıların yanı sıra akademik olarak ta bizleri en iyi şekilde temsil eden sporcularımız mevcuttur. Bundan sonraki hedeflerimizde hep bu doğrultuda olacaktır. Erdekli çocuklarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz." diyerek sözlerine ekledi. - BALIKESİR

Erdek Atletik Gençlik ve Spor Kulübü kahvaltıda buluştu
Erdek Atletik Gençlik ve Spor Kulübü kahvaltıda buluştu
Erdek Atletik Gençlik ve Spor Kulübü kahvaltıda buluştu
Erdek Atletik Gençlik ve Spor Kulübü kahvaltıda buluştu

Milli Takım, Atletizm, Erdek, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Erdek Atletik Gençlik ve Spor Kulübü kahvaltıda buluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erdek Atletik Gençlik ve Spor Kulübü kahvaltıda buluştu - Son Dakika
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