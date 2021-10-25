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Erzincan'da kış günlerinde sobada patates keyfi - Son Dakika

Erzincan'da kış günlerinde sobada patates keyfi

25.10.2021 10:37
Erzincan'da kış günlerinde sobada patates keyfi

Erzincan'da bazı ev ve iş yerlerinde kullanılan sobalar günümüzde birçok kişinin hasret kaldığı görüntüleri de canlı tutmaya devam ediyor.

Erzincan'da bazı ev ve iş yerlerinde kullanılan sobalar günümüzde birçok kişinin hasret kaldığı görüntüleri de canlı tutmaya devam ediyor. Özellikle kış aylarının vazgeçilmez lezzeti olan "sobada patates" keyfi Erzincan'da çay ocaklarında yaşatılıyor.

Erzincan'da eskiden oldukça yaygın olarak kullanılan soba, bugün yerini doğalgaza ve çeşitli ısınma araçlarına bıraktı. Ancak bazı ev ve iş yerlerinde kullanılan sobalar ısınma aracı olmasının yanı sıra günümüzde birçok kişinin hasret kaldığı görüntüleri de canlı tutmaya devam ediyor. Özellikle kış aylarının vazgeçilmez lezzeti olan "sobada patates" keyfi Erzincan'da çay ocaklarında yaşatılıyor ve sohbetlerin de tadı-tuzu olmaya devam ediyor. Şehirde yaşayanlar eski bir mutfak kültürü olan "sobada patates"in tadını çıkarıyor.

Erzincan'da kışın en çok tüketilen besinlerden patates, eksi dereceye varan soğuk gecelerde yakılan sobaların fırınında pişirilerek eşsiz bir lezzete dönüşüyor. Erzincan, kış aylarında patatesin en çok tüketildiği şehirlerden biri oluyor. Erzincan'da çay ocaklarında biraraya gelen vatandaşlar, besin değeri yüksek ve kış koşullarına dayanıklı olması nedeniyle patatesten vazgeçemiyor. Uzun kış gecelerinde vatandaşlar bir araya gelip, sobada pişen patatesi yiyerek sıcak sohbet ediyor. Önce patatesleri yıkayan vatandaşlar daha sonra dilimleyip tuzlayarak üzerine özel karışım baharatlar serpip meşe odunuyla ısınan sobanın fırınına atarak pişiriyor. Pişen patates fırından çıkarılıp üzerine kaşar peyniri dizilerek tekrar soba fırınına veriliyor. Üzerinde eriyen kaşar peyniri ile sobadan çıkarılan patates eşsiz bir lezzete dönüşüyor. Pişen patatesleri kimi kabuğunu soyup, kimi ise kabuklarına dahi dokunmadan üzerine biraz da tuz veya ketçap ilave ederek afiyetle yiyor.

Yıllardır kış mevsiminde sobada patates pişiren Alparslan Kızgın patates keyfinin Erzincan'da bir gelenek haline geldiğini söyledi. Kışın arkadaşlarıyla birlikte sıcak bir ortamda sobada patates yemenin bir alışkanlığa dönüştüğünü söyleyen vatandaşlar ise artık eskisi gibi soba bulunmayan evlerinde hasret kaldıkları sobada patates keyfini çay ocaklarında devam ettirebilmenin kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi. - ERZİNCAN

Erzincan'da kış günlerinde sobada patates keyfi
Erzincan'da kış günlerinde sobada patates keyfi
Erzincan'da kış günlerinde sobada patates keyfi

Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Erzincan'da kış günlerinde sobada patates keyfi - Son Dakika


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