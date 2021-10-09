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Erzurum'da kamu kurumu ve sivil toplum işbirliği - Son Dakika

Erzurum'da kamu kurumu ve sivil toplum işbirliği

09.10.2021 12:26
Erzurum'da kamu kurumu ve sivil toplum işbirliği

Erzurum Girişimci Kadınlar Derneğinin İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Proje destek birimi PRODES tarafından desteklenen beş ay süreli Ehram Dokuma Eğitimi sona erince Ehram Dokuma ustası olarak 6 bayan kursiyer meslek sahibi oldular.

Erzurum Girişimci Kadınlar Derneğinin İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Proje destek birimi PRODES tarafından desteklenen beş ay süreli Ehram Dokuma Eğitimi sona erince Ehram Dokuma ustası olarak 6 bayan kursiyer meslek sahibi oldular.

Er-Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Zekiye Çomaklı yaptığı açıklamada, "İlimizde tamamen kaybolmuş bir yerel ögeyi canlandıran ilk projeyi yaparak hayata geçiren Kadın STK olarak gururluyuz. PRODES tarafından desteklenen genç kız ve kadınlarımıza meslek edinme imkanı tanıyan "Ben ehramı evde de atölyede de dokurum yeter ki imkanım olsun" isimli projemiz oldukça verimli oldu. Atölyemizde Ehram dokuma zanaatı ayrıntıları ile öğretildi. Bu meslekte, çeşitli desenlerde yapılan ehram kumaşının yanı sıra ehram kalitesini, tezgah kurmayı, makara, iplik bobinlerini, dokuma işleminin hatasız olarak yürütülmesini sağlamak, kusurlu bölümleri ayırmak, küçük çapta basit onarım ve bakım işlerini yapmak gibi konularda da eğitim aldılar. Ehram kumaşının dokunduğu atölyenin sürdürülebilirliği sağlamak için proje iş birlikçimiz olan Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile yaptığımız protokol sayesinde yaparak onlara devredecekken Erzurum Olgunlaşma Enstitüsü açıldı, haliyle Enstitüde tamamen kaybolmuş önemli yöresel ögelerimizden birisi olan EHRAM Dokuma Atölyesine ihtiyaç hasıl oldu ve Büyükşehir Belediyemiz çok büyük bir anlayış göstererek atölyemizin tezgahlarını ve tüm aksamını Enstitüye devretti. Projenin sürdürülebilirliği açısından Erzurum Girişimci Kadınlar Derneği olarak Milli Eğitim gibi bir Kamu Kurumu ile işbirliği yapmaktan onur duyduk. Ayrıca Enstitümüzün ehram dokuma atölyesinde iki tane de eğitim almış öğrencimiz çalışmaktadır. Sivil Toplum Kuruluşu olarak Mesleki eğitimler sonunda projenin sürdürülebilirliğini ve çok değerli yöresel bir ögenin gün ışığına çıkarılarak, unutulmamasını sağlamak çok önemli. İnşallah istenilen şekilde devam eder ve kadınlarımız hem ev ekonomilerine katkı sağlar hem de bir meslek kaybolmaktan kurtarılır" dedi. - ERZURUM

Erzurum'da kamu kurumu ve sivil toplum işbirliği
Erzurum'da kamu kurumu ve sivil toplum işbirliği

Erzurum Girişimci Kadınlar Derneği, İçişleri Bakanlığı, Erzurum, Kamu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Erzurum'da kamu kurumu ve sivil toplum işbirliği - Son Dakika


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