Eskişehir'in en gözde turistik bölgesinde metruk ev tehlike saçıyor - Son Dakika

Eskişehir'in tarihi Odunpazarı bölgesinde çöp ve pislikle dolu metruk ev tehlike saçıyor.

Odunpazarı'na bağlı Şarkiye Mahallesi'nde bulunan metruk ev çöp ve pislikten geçilmiyor. Yıkılmaya yüz tutmuş tek katlı evin içerisindeki çok sayıda kullanılamayacak vaziyette eşya ve plastik atık tepki çekiyor. Mahalle sakinleri, madde bağımlılarının tehlike saçan evi mesken tuttuğunu belirtti. Eskişehir'in en gözde turistik yeri olan tarihi Odunpazarı bölgesinde böyle bir yapının olması ise dikkat çekiyor. - ESKİŞEHİR