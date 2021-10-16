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Eskişehir Şehir Hastanesinde Dünya Palyatif Bakım Günü kutlandı - Son Dakika

Eskişehir Şehir Hastanesinde Dünya Palyatif Bakım Günü kutlandı

16.10.2021 21:56

- Eskişehir Şehir Hastanesinde Dünya Palyatif Bakım Günü kutlandı Hastalara ve sağlık çalışanlarına karanfil dağıtıldı, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzik Topluluğu konser verdi, günün önemine özel pasta kesildi Eskişehir Şehir Hastanesi'nde Dünya Palyatif Bakım Günü...

- Eskişehir Şehir Hastanesinde Dünya Palyatif Bakım Günü kutlandı

Hastalara ve sağlık çalışanlarına karanfil dağıtıldı, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzik Topluluğu konser verdi, günün önemine özel pasta kesildi

ESKİŞEHİR - Eskişehir Şehir Hastanesi'nde Dünya Palyatif Bakım Günü dolayısıyla hastalar, hasta yakınları ve sağlık çalışanlarıyla birlikte bir etkinlik düzenlendi.

Palyatif bakım ile yaşamı tehdit edici hastalıklara eşlik eden, ağrı ve sıkıntı veren belirtilerin kontrolünün yanı sıra hastanın yaşam kalitesinin artırılması ve hasta yakınlarının desteklenmesi de sağlanıyor. Dünyada Ekim ayının ikinci haftasında Dünya Palyatif Bakım Günü, çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Eskişehir Şehir Hastanesi'ndeki 36 yataklı Palyatif Servisi'nde; hastalar, hasta yakınları ve sağlık çalışanlarıyla bir etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Ak Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge ve Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Yaşar Bildirici de katıldı. Günay, hastalara ve sağlık çalışanlarına karanfil dağıttı. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzik Topluluğu'nun konserinin ardından, günün önemine özel pasta kesildi.

"Personeli bir kenara ayırıyorum, fiziki yapı dört dörtlük"

İzmirli olmasına rağmen her hastalandığında Eskişehir Şehir Hastanesi'ne geldiğini belirten bir hasta, "Şehir hastaneleri Cumhurbaşkanımızın hayaliydi. Ben İzmirliyim. Hasta olduğum zaman geliyorum. Tedavi olup iyileşince çıkıyorum. Şimdi tekrar geldim. Bu kadarını beklemiyordum. Personeli bir kenara ayırıyorum, fiziki yapı dört dörtlük. Çok teşekkür ediyorum" dedi.

Annesinin Palyatif Servisi'ne geldiğinde yalnızca burnundan beslenebildiğini anlatan bir hasta yakını ise, "Annem bizi bazen tanıyabiliyordu. Sadece birkaç cümle söyleyebiliyordu. Buraya geldiğinden beri çok ilerleme kaydetti. Kısa sürede burundan besleme hortumu çıkarıldı. Artık ağızdan besleniyor. Bizleri tanıyor. Geçmişten ve bu günden sohbet edebiliyor. Burada doktorumuz Zeynep Hanıma ve sorumlu hemşiremiz Fatma Hanıma ve bütün hemşire arkadaşlara teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

"Cumhurbaşkanımıza tüm Türkiye olarak bu konuda minnettarız"

Hastalar ve yakınlarının görüşlerini dinleyen Ak Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay, "Ben de size cumhurbaşkanımızın selamlarını getirdim. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bu hastaneler yapıldı. Hastaneye düşenlerin tedavileri en iyi şekilde yapılabilsin diye bu hastaneler yapıldı. Cumhurbaşkanımıza tüm Türkiye olarak bu konuda minnettarız. Sizlerin dualarıyla inşallah daha iyi hizmetler olsun. Sizlerin duaları geri çevrilmez. İnşallah daha güzel günlerde bir araya gelelim. Sizlerin taburcu olduğu günleri de görmek istiyoruz. Allah sağlıklı günler versin" dileklerinde bulundu.

Eskişehir Şehir Hastanesinde Dünya Palyatif Bakım Günü kutlandı
Eskişehir Şehir Hastanesinde Dünya Palyatif Bakım Günü kutlandı
Eskişehir Şehir Hastanesinde Dünya Palyatif Bakım Günü kutlandı
Eskişehir Şehir Hastanesinde Dünya Palyatif Bakım Günü kutlandı

Devlet Konservatuarı, Anadolu Üniversitesi, Şehir Hastanesi, Eskişehir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Eskişehir Şehir Hastanesinde Dünya Palyatif Bakım Günü kutlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir Şehir Hastanesinde Dünya Palyatif Bakım Günü kutlandı - Son Dakika
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