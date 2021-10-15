Feyzioğlu'ndan koruyucu avukatlık sisteminin geliştirilmesi çağrısı - Son Dakika

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, koruyucu avukatlık sisteminin getirilmesinin önemine vurgu yaparak, "Korucu avukatlığı geliştirmek, yılda 5 bin yeni iş imkanı demektir, 5 milyon potansiyel, uyuşmazlığın avukatlar eliyle engellenmesi demektir" dedi

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, Kilis Baro Başkanı Avukat Hayri Muammer Fazlıağaoğlu'nu ziyaret ettikten sonra Kilisli avukatlar ile bir araya geldi. Fazlıağaoğlu, Kilis Barosuna verdiği destekten dolayı TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, plaket takdim etti. TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, burada düzenlediği basın toplantısında, Kilis'in zor günlerinde kente geldiğini ifade ederek, "Kilis'e sınır ötesinden bombalar füzeler atılırken, biz buradaydık. Çünkü Türkiye'nin bunu anlaması gerekiyordu. Gazete haberi olarak, ya da televizyonlarda alt yazı geçip gitmemeliydi, tüm toplumun bunu görmesi lazımdı. Bu farkındalığın oluşmasına Kilis kentiyle ile birlikte katkı verdik" dedi. Avukatların sayısının artmasının önemli olduğunu ifade eden Feyzioğlu, "Avukat sayısı kontrolsüz bir şekilde artıyorsa, bu bizim için sıkıtı demek, zorluk demek, genç meslektaşlarım açısından işsizlik demek, asgari ücret dahi kazanılamayan aylar demek, çalınan kapıların açılmaması demek, biz bununla uğraşıyoruz. Bizim 150 bini geçmiş, 160 bini dayanmış, meslektaşlarımızın, 60 bini 5 yıllık kıdemin altındadır. Amacımız, avukatlarımızın dertlerine mümkün olduğu ölçüde özüm bulmak" dedi.

"Avukatları asgari ücrete ezdirmedik"

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, 2 yıldır avukatları asgari ücret tarifesine ezdirmediklerini ifade ederek, "Resmi enflasyon oranın tam iki katında 2 yıldır asgari ücret tarifesini ilan edebiliyoruz. 50-60 yıldır, avukatlık asgari ücret tarifesi bakanlık ile Türkiye Barolar Birliği arasında mahkemelik olmuştur. Hep davalı olmuşken, hep iptal edilmişken, iki yıldır dava açılmadan, bakanlıkla el sıkışıyoruz. Davasız bitiriyoruz, avukatlarımızın menfaatinedir."

"5 milyon potansiyel uyuşmazlık avukatlar eliyle engellenecek"

Feyzioğlu, vatandaşın koruyucu avukatlık hizmeti almasını sağlamak için çalışacaklarını ifade ederek, "Bizim de meslek alanımızı genişletecek, bir çabaya girişmemizde fayda var. Avukatların emeklilikteki sıkıntılarını çözmemiz gerekiyor. 2 bin lira emeklilik maaşı olmaz, 40 yıl prim ödeyen bir avukatın pirim ödedikten sonra emekli olmasını beklemek gerçekçi değildir. Türkiye'de 2.5 milyon gayrimenkul satılıyor, yılda, .u gayrimenkul alım satımından çok büyük itilaflar meydana geliyor. Mahkemeler kitleniyor. Dünyadaki örnekler gibi, koruyucu avukatlık sistemini hep birlikte geliştirmek zorundayız. Meslektaşlarım, görev verilsin istiyorum. Koruyucu avukatlık, görevi verilsin istiyorum. Meslektaşlarım tapuda, alıcı ve satıcının yanında dursunlar, neyi imzaladığını, neyi aldığını, neyi sattığını, müvekkiline anlatsın, güvencesini versin istiyorum. Bu ne demektir yılda 5 bin yeni iş imkanı demektir. 5 milyon potansiyel, uyuşmazlığın avukatlar eliyle engellenmesi demektir" ifadesini kullandı. - KİLİS