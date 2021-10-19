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Finike'de Muhtarlar Günü törenle kutlandı. - Son Dakika

Finike'de Muhtarlar Günü törenle kutlandı.

19.10.2021 16:10
Finike'de Muhtarlar Günü törenle kutlandı.

Finike'de Muhtarlar Günü törenle kutlandı.

Finike'de Muhtarlar Günü törenle kutlandı.

19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle Finike Atatürk Parkı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi. Törene, Finike Kaymakamı Zafer Sağ, Finike Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Finike İlçe Emniyet Müdürü Ethem YER, Finike İlçe Jandarma Komutanı Murat Kemal Karayaka, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan program, şehitlere saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile devam etti. Program Gökbük Mahallesi Muhtarı İskender Altınok'un günün anlam ve önemini belirten konuşmasından sonra belediye sosyal tesislerinde kahvaltıya geçildi.

Kahvaltının ardından muhtarlara hitap eden Kaymakam Zafer Sağ, "Tarihi ve köklü bir kurum olan muhtarlık teşkilatı, demokrasi zincirinin ilk halkası olmakla birlikte yerel demokrasinin en eski örneğini temsil etmektedir. Bu yönüyle de köyde ve mahallede halk ile devlet arasında bir köprü vazifesi gören muhtarlık teşkilatı hem hüzünde hem de sevinçte daima halkımızın yanında yer alan ve hizmetinde olan bir kurum olma özelliğine sahiptir. Milletimiz tarafından seçilerek görev başına gelen muhtarlarımız, vatandaşlarımız için yürüttüğümüz çalışmalarda bizlerin en yakın çalışma arkadaşlarımızdır. Bu vesile ile tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü en içten dileklerimle kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim" dedi. - ANTALYA

Finike'de Muhtarlar Günü törenle kutlandı.
Finike'de Muhtarlar Günü törenle kutlandı.
Finike'de Muhtarlar Günü törenle kutlandı.
Finike'de Muhtarlar Günü törenle kutlandı.
Finike'de Muhtarlar Günü törenle kutlandı.
Finike'de Muhtarlar Günü törenle kutlandı.
Finike'de Muhtarlar Günü törenle kutlandı.

Mustafa Kemal Atatürk, Muhtarlar Günü, Finike, Ekim, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Finike'de Muhtarlar Günü törenle kutlandı. - Son Dakika


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