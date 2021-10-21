Üye Girişi
Gençlerden önce aşı, sonra 'aşı hatırası' - Son Dakika

Gençlerden önce aşı, sonra 'aşı hatırası'

21.10.2021 09:25

Gençlerden önce aşı, sonra 'aşı hatırası' Bafra Devlet Hastanesi'nde "Haydi gençler aşıya" uygulamasına yoğun ilgi Samsun Bafra Devlet Hastanesi'nde "Haydi Gençler Aşıya" sloganı ile başlatılan aşı uygulamasına gençler yoğun ilgi gösterdi.

Gençlerden önce aşı, sonra 'aşı hatırası'

Bafra Devlet Hastanesi'nde "Haydi gençler aşıya" uygulamasına yoğun ilgi

SAMSUN - Samsun Bafra Devlet Hastanesi'nde "Haydi Gençler Aşıya" sloganı ile başlatılan aşı uygulamasına gençler yoğun ilgi gösterdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Aşı yaptırmamış gençlerin hastalarımız içindeki oranı arttı. Kronik hastalığı olan büyüklerimiz, aşı yaptırmış olsalar da virüsten etkilenebiliyor. Gençlerimiz aşı olmalı, büyüklerimiz dikkatli davranmalı" sözünün üzerine harekete geçen Bafra Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Alaiddin Domaç tarafından başlatılan "Haydi gençler aşıya" sloganıyla, gençleri aşı olmaya davet etti. Hastaneye gelen gençler yeni yapılan aşı odalarında aşı olmak için sıraya girdi. İlk aşı uygulamayı başlatan Başhekim Domaç tarafından yapıldı. Aşı olan gençler aşı hatırası panosunda başhekimle fotoğraf çektirdi.

Başhekim Domaç, "Bafra Devlet Hastanesi olarak 'haydi gençler' aşıya diyoruz. Biliyorsunuz ki pandemi sürecini yaşıyoruz ve toplumsal olarak da hayatımızın devam etmesi gerekli. Bugün gençlerimiz aşı olarak kendilerini değil annelerini, babalarını ve çevresindeki herkesi koruyacaklar. O nedenle aşı bilincini yansıtmak için gençlerimizi aşıya davet ettik. Onlar da sağ olsunlar bizi kırmadılar. Bugün gençler için buradayız" dedi.

Aşı vurulan gençler ise aşının gerekli olduğunu bu sayede sadece kendilerini değil bütün toplumu koruduklarını, herkesin aşı olmasını gerektiğini söylediler. Daha önceden aşı vurulmadıkları için korona virüse yakalan gençler ise korona virüsü geçirdikleri için etkisi olduğunu, toplumsal bağışıklığın ve ülkenin daha iyi olması, okullarının kapanmaması, eğitim devam etmesi için bütün gençleri aşı olaya davet ettiler.

Gençlerden önce aşı, sonra 'aşı hatırası'
Gençlerden önce aşı, sonra 'aşı hatırası'
Gençlerden önce aşı, sonra 'aşı hatırası'
Gençlerden önce aşı, sonra 'aşı hatırası'

Devlet Hastanesi, COVIRAN Bereket, Samsun, Bafra, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gençlerden önce aşı, sonra 'aşı hatırası' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cübbeli Ahmet'ten tartışma yaratacak sözler: 40 yaşının altındakiler oy kullanmamalı 09:21 Cübbeli Ahmet'ten tartışma yaratacak sözler: 40 yaşının altındakiler oy kullanmamalı Sosyal medya hesapları kapatılan Trump, kendi sosyal medya uygulamasını başlatıyor 09:15 Sosyal medya hesapları kapatılan Trump, kendi sosyal medya uygulamasını başlatıyor Otopark yönetmeliğinde yeni karar! 250 metrekareden az arazilerde yol boyu otoparkı kullanılacak 08:59 Otopark yönetmeliğinde yeni karar! 250 metrekareden az arazilerde yol boyu otoparkı kullanılacak
Otomobilini kaldırıma park eden sürücüye vatandaştan tepki: Değerli öküz, aracını düzgün yere park et 08:18 Otomobilini kaldırıma park eden sürücüye vatandaştan tepki: Değerli öküz, aracını düzgün yere park et PKK'nın sözde kadın sorumlusu, TSK ve MİT'in operasyonunda öldürüldü 07:56 PKK'nın sözde kadın sorumlusu, TSK ve MİT'in operasyonunda öldürüldü İbrahim Erkal'ın belgeselinin gala gecesinde anne Erkal'a yapılan büyük saygısızlık 07:42 İbrahim Erkal'ın belgeselinin gala gecesinde anne Erkal'a yapılan büyük saygısızlık
40 yaşındaki Nur Fettahoğlu'ndan cesur paylaşım! Fiziğiyle göz kamaştırdı 23:25 40 yaşındaki Nur Fettahoğlu'ndan cesur paylaşım! Fiziğiyle göz kamaştırdı Şampiyonlar Ligi'ne Merih Demiral damgası! Ronaldo şaşkınlık içinde golü izledi 22:55 Şampiyonlar Ligi'ne Merih Demiral damgası! Ronaldo şaşkınlık içinde golü izledi

Son Dakika Haberleri
09:19 Dengesini kaybeden manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı
09:14 Sosyal medya hesapları kapatılan Trump, kendi sosyal medya uygulamasını başlatıyor
08:59 Otopark yönetmeliğinde yeni karar! 250 metrekareden az arazilerde yol boyu otoparkı kullanılacak
08:56 Yemen hükümeti, ülke içindeki işlemlerde döviz kullanılmasını yasakladı
08:51 Yasak Elma'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yıldız, Kumru ve Çağatay'ın yasak aşkını ifşa ediyor
08:31 Rus medyası, ABD'li gazeteci Hadley Gamble'ın Putin'in dikkatini dağıtmak için gönderildiğini iddia etti
08:18 Otomobilini kaldırıma park eden sürücüye vatandaştan tepki: Değerli öküz, aracını düzgün yere park et
07:55 PKK'nın sözde kadın sorumlusu, TSK ve MİT'in operasyonunda öldürüldü
07:54 Fransa'da yaşanan gıda krizi market raflarını boşalttı, halk isyan ediyor
07:39 E-5 Karayolu'nda feci kaza! Ticari taksinin çarptığı yaya yaşamını yitirdi
Trump'ın sitesini hackleyip Cumhurbaşkanı Erdoğan'lı video koymuştu! ABD'nin konuştuğu Türk hacker ortaya çıktı Trump'ın sitesini hackleyip Cumhurbaşkanı Erdoğan'lı video koymuştu! ABD'nin konuştuğu Türk hacker ortaya çıktı         
09:25
Dengesini kaybeden manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı Dengesini kaybeden manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı         
09:20
Bıçaklanarak öldürülen adamı, yaylaya çıkan vatandaşlar buldu Bıçaklanarak öldürülen adamı, yaylaya çıkan vatandaşlar buldu         
09:10
Yemen hükümeti, ülke içindeki işlemlerde döviz kullanılmasını yasakladı Yemen hükümeti, ülke içindeki işlemlerde döviz kullanılmasını yasakladı         
08:56
MasterChef'in eski yarışmacısı Duygu Acarsoy bebeğini dünyaya getirdi MasterChef'in eski yarışmacısı Duygu Acarsoy bebeğini dünyaya getirdi         
07:58
Fransa'da yaşanan gıda krizi market raflarını boşalttı, halk isyan ediyor Fransa'da yaşanan gıda krizi market raflarını boşalttı, halk isyan ediyor         
07:54
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte son tahminler Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte son tahminler         
07:40
Makyajsız ev halini paylaşan Songül Karlı, hayranlarından tam not aldı Makyajsız ev halini paylaşan Songül Karlı, hayranlarından tam not aldı         
23:25
İdlib'te 11 kişinin öldüğü pazar yeri saldırısının kamera görüntüleri ortaya çıktı İdlib'te 11 kişinin öldüğü pazar yeri saldırısının kamera görüntüleri ortaya çıktı         
22:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir avuç ülke" sözleri Rusya'yı kızdırdı: Kabul edilebilir değil         
20:36
Şamil Tayyar, Bülent Arınç'a ateş püskürdü: Kodese tıkılacağını düşünüyorsan neden AK Parti'de duruyorsun? Şamil Tayyar, Bülent Arınç'a ateş püskürdü: Kodese tıkılacağını düşünüyorsan neden AK Parti'de duruyorsun?         
19:13
Bu görüntü Türkiye'de çekildi! İnşaattan düşen işçinin canını emniyet halatı kurtardı Bu görüntü Türkiye'de çekildi! İnşaattan düşen işçinin canını emniyet halatı kurtardı         
17:35
Sibel Can'ın oğlu, iki kadınla otele girerken yakalandı Sibel Can'ın oğlu, iki kadınla otele girerken yakalandı         
15:50
Ayağına kıymık batan adam, enfeksiyon sebebiyle hayatını kaybetti Ayağına kıymık batan adam, enfeksiyon sebebiyle hayatını kaybetti         
14:53
Restoranda Restoranda "Köpeğin bana değdi" kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 ağır yaralı         
13:44
Dünya bu videoyu konuşuyor! Ormanda görünen kurt adam, kendisini çeken kameraya saldırdı Dünya bu videoyu konuşuyor! Ormanda görünen kurt adam, kendisini çeken kameraya saldırdı         
12:37
Ronaldinho'nun son hali görenleri duygulandırdı! Messi, büyük ustaya sıkı sıkı sarıldı Ronaldinho'nun son hali görenleri duygulandırdı! Messi, büyük ustaya sıkı sıkı sarıldı         
12:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2021 09:31:16. #1.12#
SON DAKİKA: Gençlerden önce aşı, sonra 'aşı hatırası' - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement