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Göğebakan: "Mutlu, gururlu ve onurluyuz" - Son Dakika

Göğebakan: "Mutlu, gururlu ve onurluyuz"

28.10.2021 16:08
Göğebakan:

Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutlayacak olmanın mutluluğu, gururu ve onuru için olduğumuzu söyledi.

Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutlayacak olmanın mutluluğu, gururu ve onuru için olduğumuzu söyledi.

Göğebakan, "Cumhuriyet Bayramı'mızın 98'inci yıldönümünü kutluyoruz. Vatanımızın bölünmez bütünlüğünü korumak için her zaman hazır olan bir milleti yenecek güç yoktur. Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyoruz" dedi.

Mübarek Cuma günü 98'inci yıl dönümünü kutlayacağımız 29 Ekim'i asırlarca kutlamaya devam edeceğimizi vurgulayan Baro Başkanı Talat Göğebakan, 29 Ekim 1923'ün Türk Milleti'nin karanlığa karşı başkaldırısı olduğunu söyledi. Tarihinde asla esarete ve dayatmalara rıza göstermeyen Türk Milleti'nin, istiklaline ve istikbaline kasteden işgalcilere karşı başlattığı Kurtuluş Savaşı'nı tarihte benzeri görülmemiş bir kahramanlıkla dolduğunu kaydeden Göğebakan şunları söyledi:

"Kadını, erkeği, çocuğu, yaşlısı ile kazanılan bu mücadele zaferle taçlandırmıştır. Bu büyük zaferin ardından 29 Ekim 1923'te, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesi ve ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma hedefiyle Türkiye Cumhuriyeti'ni Gazi Mustafa Kemal'in önderliğinde ilan etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti, 96 yıldır karşısına çıkan zorlukların üstesinden gelerek yoluna devam etmiştir. Türk milletinin bağımsızlığına ne kadar düşkün olduğu tüm dünya yakın bilir. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde birliğimize, kardeşliğimize, vatanımıza, geleceğimize kast eden hiçbir saldırı başarılı olamamıştır, olamayacaktır da. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın 96'ıncı yıl dönümünü kutuluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu toprakları bize vatan kılmak için fedakarlıkla mücadele eden tüm gazilerimizi minnetle anıyor, bu topraklar için canlarını veren tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." - ERZURUM

Talat Göğebakan, Cumhuriyet, Erzurum, Baro, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Göğebakan: 'Mutlu, gururlu ve onurluyuz' - Son Dakika


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