Günyüzü köylü pazarında son günler - Son Dakika

Günyüzü ilçesinde köylüler, kendi bahçelerinde yetiştirdikleri ürünleri 5 ay boyunca, ilçe pazarında satışa çıkarıyorlar. Kış mevsimi yaklaştığından köylü pazarı son demlerini yaşıyor. Ekim ayının ortalarında başlayan çiğ düşmesinden dolayı bahçeler dondan etkilenerek kuruyor. Çiftçiler bahçelerden son mahsulleri toplayıp ilçe pazarına satışa getirdiler. - ESKİŞEHİR

Yaklaşan kış öncesi sebze ve meyve satışı yapılan Günyüzü ilçesindeki köylü pazarında son günler yaşanıyor.

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