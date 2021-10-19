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Hakkari'de Muhtarlar Günü kutlandı - Son Dakika

Hakkari'de Muhtarlar Günü kutlandı

19.10.2021 10:53
Hakkari'de Muhtarlar Günü kutlandı

Hakkari'de 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle bir program düzenlendi.

Hakkari'de 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle bir program düzenlendi.

Program Hakkari Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Cevdet Miroğlu tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Hakkari Muhtarlar Derneği Başkanı ve Sümbül Mahallesi Muhtarı Ferdi Aksaç, tüm muhtarın gününü kutlayarak, "Muhtarlık teşkilatımız 19 Ekim 1829 yılında kurulmuştur. Muhtarlara özel ilgi ve alakalarını gösteren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve hükümetimize yürekten teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın oylarıyla seçilen ve cumhuriyet tarihimiz boyunca köy ve mahallelerimizin en önemli temsilcileri olarak vatandaşlarımızın dertlerine, tasalarına, sevinçlerine ve mutluluklarına hep ortak olduk. Vatandaş ile devletimiz arasında iletişimi sağlıyoruz. Vatandaşımızın sıkıntılarını ve ihtiyaçlarını devletimizin yetkili organlarına iletme noktasında etkili bir rol oynadığımıza inanıyoruz. Muhtarlarımız geçmişte zor şartlarda ve kısıtlı imkanlarla hizmetlerini devam ettiriyorlardı. Şükürler olsun ki son dönemde Cumhurbaşkanımızın talimatları noktasında maddi ve manevi iyileştirmeler artmış, devletimizin bizlere vermiş olduğu önemin açık göstergesi haline gelmiştir. Vatandaşımızın sorunlarını iletme noktasında Valimiz İdris Akbıyık'ın muhtarlarımıza çözüm noktasında göstermiş oldukları ilgi ve alakalarına derneğim ve tüm muhtarlarımız adına yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Mahalle ve köy muhtarlarının katıldığı program, çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Muhtarlar daha sonra Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti. - HAKKARİ

Hakkari'de Muhtarlar Günü kutlandı
Hakkari'de Muhtarlar Günü kutlandı
Hakkari'de Muhtarlar Günü kutlandı
Hakkari'de Muhtarlar Günü kutlandı

Muhtarlar Günü, Atatürk Anıtı, Hakkari, Ekim, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Hakkari'de Muhtarlar Günü kutlandı - Son Dakika
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