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Hem önlem almadılar hem de esnafı toza buladılar - Son Dakika

Hem önlem almadılar hem de esnafı toza buladılar

12.10.2021 15:46
Hem önlem almadılar hem de esnafı toza buladılar

Eskişehir'de yıkımına başlanan bir binada işçilerin önlem almadığı gözlenirken, ortaya çıkan toz ise esnafın zor anlar yaşamasına neden oldu.

Eskişehir'de yıkımına başlanan bir binada işçilerin önlem almadığı gözlenirken, ortaya çıkan toz ise esnafın zor anlar yaşamasına neden oldu.

Savtekin Caddesi üzerinde bulunan bir binada yıkımına başlanan binada çalışan işçilerin tedbir almadan çalışması fotoğraflandı. Görenlerin yüreklerinin ağızlarına geldiği görüntüde işçilerin kendi canlarını hiçe sayarak çalışmaya devam etmesi ise dikkat çekti.

Bunun yanı sıra yıkım sırasında ıslatma çalışması yapılmaması yakında bulunan esnafın toz içinde kalmasına neden oldu. Çoğu esnaf kapısını kapatarak çözüm ararken, yakında bulunan araçlar ise tozla kaplandı. - ESKİŞEHİR

Hem önlem almadılar hem de esnafı toza buladılar
Hem önlem almadılar hem de esnafı toza buladılar
Hem önlem almadılar hem de esnafı toza buladılar
Hem önlem almadılar hem de esnafı toza buladılar

Eskişehir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Hem önlem almadılar hem de esnafı toza buladılar - Son Dakika


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