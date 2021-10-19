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İlkbaharda gürül gürül akan dere yatağı şimdi yol olarak kullanılıyor - Son Dakika

İlkbaharda gürül gürül akan dere yatağı şimdi yol olarak kullanılıyor

19.10.2021 16:49

İlkbaharda gürül gürül akan dere yatağı şimdi yol olarak kullanılıyor Köyün içinden geçen dere kurudu Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ilkbahar mevsiminde gürül gürül akan dere, iklim değişikliği nedeniyle tamamen kuruyarak yol olarak kullanılıyor.

İlkbaharda gürül gürül akan dere yatağı şimdi yol olarak kullanılıyor

Köyün içinden geçen dere kurudu

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ilkbahar mevsiminde gürül gürül akan dere, iklim değişikliği nedeniyle tamamen kuruyarak yol olarak kullanılıyor.

İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Dilektaş köyünün Çamlı mezrasındaki dere tamamen kurudu. İklim değişikliği nedeniyle tamamen kuruyan dere yatağı, vatandaşlar tarafından artık yol olarak kullanılıyor. Bu sene zor günler yaşadıklarını ifade eden Bulut Karaman, "Kuraklık deremizi yürüyüş alanına çevirdi. Eskiden derede karşıdan karşıya geçmek mümkün değildi. Şimdi kurumuş ve yola dönmüş durumda" dedi.

Yüksekova Ekoloji, Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği Başkan Yardımcısı Hakan Zanyar Aykut ise suyun tasarruflu kullanılmasına dikkat çekerek, "Çamlı mezrasında bulunan derenin koruması, kuraklığın en büyük örneklerinden biridir. Burada geçimini tarımla sağlayan çiftçiler çok kötü şekilde etkilendi. Bu sene yağışların az olması, bu derenin korumasına neden olmuştur. Burada yaşayan vatandaşlarımızdan isteğimiz, suyu tasarruflu kullanmalarıdır. Yoksa bu tür olumsuz sonuçlarla karşılamak mümkündür" diye konuştu.

İlkbaharda gürül gürül akan dere yatağı şimdi yol olarak kullanılıyor
İlkbaharda gürül gürül akan dere yatağı şimdi yol olarak kullanılıyor
İlkbaharda gürül gürül akan dere yatağı şimdi yol olarak kullanılıyor
İlkbaharda gürül gürül akan dere yatağı şimdi yol olarak kullanılıyor

Yüksekova, İlkbahar, Hisarcık, Hakkari, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İlkbaharda gürül gürül akan dere yatağı şimdi yol olarak kullanılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İlkbaharda gürül gürül akan dere yatağı şimdi yol olarak kullanılıyor - Son Dakika
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