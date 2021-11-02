İnegöl Belediyesi dijital dönüşüm ödülü aldı - Son Dakika

İnegöl Belediyesi'nin "Belediye 4.0 ile Yeni Nesil Belediyecilik" projesi, IDC Türkiye Dijital Dönüşüm Ödülleri'nde "Endüstri Ekosistemlerinin Geleceği" kategorisinde ödüle layık görüldü. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, dijital değişim ve dönüşüm alanında çağı yakalamak adına yeni adımlar atmaya devam edeceklerini söyledi.

75 kurumdan 187 proje sahneye çıktı. Akademisyen ve üst düzey yöneticilerden oluşan jürinin değerlendirmeleri ile İnegöl Belediyesi, "Belediye 4.0 ile Yeni Nesil Belediyecilik" projesi ile (Endüstri Ekosistemlerinin Geleceği) kategorisinde üçüncülük ödülüne layık görüldü.

Dijital değişim ve dönüşümde attığı adımlarla örnek teşkil eden İnegöl Belediyesi'nin bu alanda elde ettiği başarıyı değerlendiren Belediye Başkanı Alper Taban, "Yeni Nesil Belediyecilik anlayışı ile vatandaşlarımızın belediye hizmetlerimize erişimini kolaylaştırmak, kamu hizmetlerinden etkin ve verimli bir şekilde yararlanmasını sağlamak, ortak akıl ile karar alma süreçlerine katılımını teşvik etmek, zaman ve kaynak tasarrufu sağlamak için dijital yeniliklere önem veriyoruz. İnegöl Belediyesi olarak 7/24 belediyecilik anlayışı ile örnek teşkil eden önemli hizmetlerin altına imza atıyoruz. Dijital dönüşüm alanında ulaşılabilirlik, şeffaflık ve süreklilik anlayışı ile kamu hizmetlerini daha kaliteli ve daha az maliyetle vatandaşlarımızın her yerden erişilebilecekleri E-devlet kapısı üzerinden sunarak ülke genelinde yerel yönetimler arasında dijital olgunluk seviyesi yüksek en çok hizmet sunan belediye konumunda yer alıyoruz. Dilekçeden evrak takibine, emlak vergisi bildiriminden vergi ödemelerine, askıda imar planından imar durum bilgisi sorgulamaya kadar vatandaş odaklı birçok hizmet ile dijital çağın kolaylıklarını 7/24 İnegöl halkına sunuyoruz" dedi. - BURSA