İran Cumhurbaşkanı Reisi: "Aziz Türk milletinin milli gününü kutlarım" - Son Dakika

Reisi mektubunda, " Umut ediyorum karşılıklı saygı çerçevesinde derin tarihi ilişkilere sahip iki ülke arasındaki ilişki, bölgede barış ve güveni sağlar" dedi. - TAHRAN

Squid Game çılgınlığı Adana'ya da sıçradı! Kebap için birbirlerinin kuyusunu kazdılar

Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili Mansur Yavaş'tan açıklama: Başka bir hedefe odaklanmak gibi bir niyetim yok