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İran Cumhurbaşkanı Reisi: "Aziz Türk milletinin milli gününü kutlarım" - Son Dakika

İran Cumhurbaşkanı Reisi: "Aziz Türk milletinin milli gününü kutlarım"

29.10.2021 13:07
İran Cumhurbaşkanı Reisi:

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben yazdığı mektupta, "Aziz Türk milletinin ve sizlerin milli gününüzü kutlarım" ifadesini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben yazdığı mektupta, "Aziz Türk milletinin ve sizlerin milli gününüzü kutlarım" ifadesini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cumhuriyetin kuruluşunun 98'inci yıldönümünü yayınladığı mesajla kutladı. Reisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben yazdığı kutlama mektubunda, "Aziz Türk milletinin ve sizlerin milli gününüzü kutlarım" ifadesini kullandı.

Reisi mektubunda, "Umut ediyorum karşılıklı saygı çerçevesinde derin tarihi ilişkilere sahip iki ülke arasındaki ilişki, bölgede barış ve güveni sağlar" dedi. - TAHRAN

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İran Cumhurbaşkanı Reisi: 'Aziz Türk milletinin milli gününü kutlarım' - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran Cumhurbaşkanı Reisi: "Aziz Türk milletinin milli gününü kutlarım" - Son Dakika
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