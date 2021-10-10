İsmailağa Cemaati'nden Hayriye Yazar Hoca son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

İsmailağa Cemaati'nin önde gelen isimlerinden Hayriye Yazar son yolculuğuna uğurlandı.

Korona virüs hastalığı nedeniyle cuma günü hayatını kaybeden İsmailağa Cemaati'nden Hayriye Yazar son yolculuğuna uğurlandı. Yazar için ikindi namazına müteakip Gaziosmanpaşa Beşyüzevler'de bulunan Beraat Camii'nde bir cenaze töreni düzenlendi. Yüzlerce kişinin katılım gösterdiği cenaze namazında Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da yer aldı. Cenaze namazını Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü kıldırdı. Cenaze namazından önce konuşan Ahmet Mahmut Ünlü, "Hoca annemizi herkes tanıyor, biliyor. Hizmetleri çok. Herkese dokunmuş. Herkesin okumasında, yetişmesinde, evlenmesinde, aralarındaki husumetlerde her türlü hikmetli yaklaşımları göstermiş. Bunu hepimiz biliyoruz ve şahitlik ediyoruz" dedi.

"Şehide olduğunu Hadis-i Şerif ile söyleyebiliriz"

Ünlü, "Hadis-i Şerif'te korona gibi veba, salgın hastalıklardan ölmek ümmeti için büyük bir şehitlik vesilesidir. Şehidedir. Şehide olduğunu Hadis-i Şerif ile söyleyebiliriz. Zaten eceli gelince ölecekti. Allah-u Teala bu gibi insanlara üstelik şehitlik bahşetmek istiyor. Ayrıca cuma günü ölen şehit olarak ölür. Tam cuma saatinde haberi geldi. Bu insanlara Allah-u Teala her türlü fazileti bunlarda cem etmeyi murat ediyor. İkinci şehitlik de Cuma'dan geliyor" diye konuştu. - İSTANBUL