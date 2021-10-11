Kahramanmaraş'ta öğrencilere hediye sürprizi - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta bir grup yardımsever, kırsal mahallelerde eğitim ve öğrenim gören öğrencilere hediyelerle sürpriz yaptı.

Kahramanmaraş'ta 'Çocukların mutluluğu bizim mutluluğumuz' sloganı ile yola çıkan bir grup hayırsever kilometrelerce uzaklıktaki Dulkadiroğlu ilçesinde Boybeyli kırsalındaki ilkokulu ziyaret etti.

Okuldaki öğrencilere pamuk şeker, futbol topu, basketbol topu hediye eden yardımseverler, onlarla beraber uçurtma yaparak gökyüzüne uçurdu.

Palyaçolar eşliğinde öğrencilerin eğlencesine ortak olduklarını ifade eden Muhammet Eliaçık, "Çocukların gönüllerine girmek çok önemli. Çocuklarımızın gözündeki parlamayı görünce bugün ne kadar güzel bir iş yaptığımızın da farkına vardık. Gençlerimizi ve çocuklarımızı, gelecek dünya düzenine, yenidünya düzenine hazırlayabilmek için sık sık bir araya gelmeliyiz. Ağabeyleri ve ablaları olarak onlara her zaman moral ve motivasyon vermeliyiz" dedi.

Etkinlikte çocuklar satranç takımı, mangala, çocuk gelişim oyunları ve kırtasiye ürünleri okul idaresine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ