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Kahta'da Amatör Spor Haftası başlıyor - Son Dakika

Kahta'da Amatör Spor Haftası başlıyor

05.10.2021 16:18
Kahta'da Amatör Spor Haftası başlıyor, System.String[]

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Amatör Spor Haftası etkinlikleri başlıyor.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Amatör Spor Haftası etkinlikleri başlıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü ve Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından her yaştan insanın spor yapabileceği şekilde düzenli fiziksel aktivitelerin oluşturulmasını özendirmek ve yeni bireylerin spora kazandırılması için farkındalık oluşturmak amacıyla ortaklaşa düzenlenen Amatör Spor Haftası etkinlikleri bu yıl 04-10 Ekim 2021 tarihleri arasında düzenlenecek. Amatör Spor Haftası ile ilgili açıklamalarda bulunan Kahta Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek, "Sporda birlik, beraberlik ve dayanışmanın tesisi ve sportif hareketliliğin sağlanması adına çalışmalarımıza var gücümüzle devam ediyoruz. 7'den 70'e halk sağlığının korunması ve yarınlarımızın teminatı olan gençlerimizin sağlıklı ve başarılı birer birey olarak yetiştirilmesi en büyük hedefimiz ve önceliğimizdir" dedi.

Kahta Kaymakamı Selami Korkutata ise, "Amatör Spor Haftası kapsamında planlanan faaliyetler ile farkındalık oluşturularak halkımızın düzenli fiziksel aktivite alışkanlığına özendirilmesi, ilçe spor merkezlerine kayıt yaparak spora başlayan çocukların müsabaka tecrübesi kazanması ve buna yönelik müsabaka düzenleniyor. Sezon öncesi takımların sezona hazırlık performanslarını görmeleri, yetenek taraması yapılarak spora yönlendirilmiş çocuk ve gençlerimizin, bağlı oldukları kulüplerinin ve başarılı sporcularımızın halkımıza tanıtılması, yeni bireylerin spora kazandırılması, amatör spor branşlarına gerekli desteğin verilmesine ilişkin sosyal sorumluluk duygusunun oluşturulması yoluyla kişi ve kurumların sponsorluk yapmaya teşvik edilerek, spora katılımın üst seviyede sağlanması gerekir. Haftanın anlam ve önemine ilişkin düzenlenecek etkinlikler ile ülkemizde topyekun spor bilinci ve kültürünün oluşturulmasının amaçlanıyor" diye konuştu.

Hafta boyunca Amatör Spor Haftası ilçe tertip komitesince hazırlanan program doğrultusunda çeşitli spor branşlarında yaş gruplarına göre küçük, yıldız ve genç kategorilerinde faaliyetler gerçekleştirileceği öğrenildi. - ADIYAMAN

Kahta'da Amatör Spor Haftası başlıyor
Kahta'da Amatör Spor Haftası başlıyor
Kahta'da Amatör Spor Haftası başlıyor

Spor Genel Müdürlüğü, Adıyaman, Hisarcık, Kahta, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kahta'da Amatör Spor Haftası başlıyor - Son Dakika


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