Kapadokya'da 'sonbahar' güzelliği - Son Dakika

- Kapadokya'da 'sonbahar' güzelliği

NEVŞEHİR - Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya, sonbaharın güzelliklerini gökyüzünden seyretmek isteyen farklı renk tonları ve eşsiz bir deneyime ev sahipliği yapıyor.

"Güzel atlar diyarı" olarak bilinen ve dünyanın birçok bölgesinden turist akınına uğrayan Kapadokya Bölgesi'nde, sonbahar renkleri kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kendine özgü doğal yeryüzü şekilleri ile ziyaretçilerine farklı bir dünyanın kapılarını açan bölge, sonbaharın renkleriyle farklı bir güzelliğe büründü. Peribacalarının arasından yükselen sıcak hava balonları ile buluşan sonbahar renkler, eşsiz bir manzara oluşturdu.

Bölgeyi ziyarete gelen vatandaşlarda, Kapadokya'nın sonbaharla beraber farklı bir renge boyandığını ifade etti.