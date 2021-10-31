Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili üs bölgesinde askerlerle bir araya geldi - Son Dakika

Şırnak'ın Cizre İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, jandarma karakollarını ve Şehit Yüzbaşı Mustafa Erdal Üst Bölgesini ziyaret ederek askerlerle bir araya geldi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, beraberinde İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Bozkurt, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Okan Talay ile birlikte Züran, Düzova, Kurumcu ve Bozalan jandarma karakollarına ziyaretler gerçekleştirdi. Tunç, karakol komutanlarından bilgi aldı. Akabinde Şehit Jandarma Yüzbaşı Mustafa Erdal Üst Bölgesine çıkan Kaymakam Tunç, üst bölgesinde nöbette bulunan jandarma personeli ile sohbet etti. Komutanlar, kolluk personeli ve güvenlik korucuları ile bir araya gelen Tunç, Jandarma Albay Murat Bozkurt ve Jandarma Yüzbaşı Okan Talay ile karakollar ve üst bölgesi ziyaretleri esnasında, karşılaştıkları çocuklara çeşitli hediyeler verdi. - ŞIRNAK