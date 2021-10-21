Kayseri'de yurtları incelemeleri sürüyor - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanlığı Başmüffetişi Serdal Eravcı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ile birlikte Şule Yüksel Şenler Öğrenci Yurdunu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Öğrencilerin daha rahat ortamda, daha güzel imkanlarla barınmaları için yemekhaneden, çamaşırhaneye gibi ortak kullanım alanları tek tek denetlendi. Gençlik ve Spor Bakanlığı Başmüffetişi Serdal Eravcı, denetimler sırasında yurtta barınan öğrencilerle yurt hakkında sohbet etti. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; "Gençlerimiz için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Yurtlarımızda sunduğumuz imkanlarla gençlerimizi rahat, temiz, güvenilir ortamlarda barındırmayı amaçlıyoruz. Her şey geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz için" dedi. - KAYSERİ