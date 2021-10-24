Üye Girişi
Kayseri denetlemelerden tam puan aldı - Son Dakika

Kayseri denetlemelerden tam puan aldı

24.10.2021 11:06
Kayseri denetlemelerden tam puan aldı

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı 12 Yurt Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Bakanlığı Başmüfettişi Serdal Eravcı tarafından yapılan denetlemelerden tam puan aldı.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı 12 Yurt Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Bakanlığı Başmüfettişi Serdal Eravcı tarafından yapılan denetlemelerden tam puan aldı.

Yaklaşık bir haftadır Başmüfettiş Serdal Eravcı, 12 Yurt Müdürlüğünde yemekhane, kazan dairesi, spor salonu, depo, çamaşırhane, kantin gibi birçok alanda yaptığı detaylı incelemelerde yurtlarda sunulan imkanları ve hizmetleri inceledi. Kayseri incelemelerden başarı ile çıkarak tam puan aldı.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, yaptığı açıklamada, "Gençlerimizin sağlıklı, rahat bir ortamda barınmaları için gayretli bir çalışma içerisindeyiz. İnşallah daha güzel çalışmalarla ailelerin bizlere emanet ettiği yavrularımızın memnuniyet seviyesini daha da yükselteceğiz. Gece gündüz demeden emeğini esirgemeyen personelimize teşekkür ederim" dedi. - KAYSERİ

Kayseri, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kayseri denetlemelerden tam puan aldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Erdoğan'dan üst üste gelen zamlar hakkında açıklama: Dünya ekonomisindeki bozulma Türkiye'yi de etkiledi 10:55 Erdoğan'dan üst üste gelen zamlar hakkında açıklama: Dünya ekonomisindeki bozulma Türkiye'yi de etkiledi Aylar sonra kendini gösteriyor! Korona geçirenlerde yeni tehlike: Beyin sisi, düşünme ve konsantre olma zorluğu 10:40 Aylar sonra kendini gösteriyor! Korona geçirenlerde yeni tehlike: Beyin sisi, düşünme ve konsantre olma zorluğu Galatasaray'da çılgın prim! Beşiktaş derbisini atlatmayı bekliyorlar 10:37 Galatasaray'da çılgın prim! Beşiktaş derbisini atlatmayı bekliyorlar
Görüşmeler önümüzdeki günlerde başlayacak! Asgari ücret için en güçlü olasılık 3 bin 447 bin lira 10:31 Görüşmeler önümüzdeki günlerde başlayacak! Asgari ücret için en güçlü olasılık 3 bin 447 bin lira Ordu'daki futbol maçında büyük skandal! Kuran-ı Kerim sayfalarını kesip konfeti yapmışlar 10:27 Ordu'daki futbol maçında büyük skandal! Kuran-ı Kerim sayfalarını kesip konfeti yapmışlar İstifası istenen Erol Bulut'tan, taraftara sert cevap geldi 10:21 İstifası istenen Erol Bulut'tan, taraftara sert cevap geldi
Seren Serengil, 10:10 Seren Serengil, "Zina suç olmalı" çıkışına açıklama getirdi: Benim ailem yıkıldı Son dakika: Meteoroloji uyardı! Doğu Karadeniz ile Ordu ve Ardahan çevreleri için yoğun kar yağışı bekleniyor 10:03 Son dakika: Meteoroloji uyardı! Doğu Karadeniz ile Ordu ve Ardahan çevreleri için yoğun kar yağışı bekleniyor

Son Dakika Haberleri
10:46 Halk eğitim kurs sertifikaları artık e-Devlet'ten verilecek
10:39 Aylar sonra kendini gösteriyor! Korona geçirenlerde yeni tehlike: Beyin sisi, düşünme ve konsantre olma zorluğu
10:36 Galatasaray'da çılgın prim! Beşiktaş derbisini atlatmayı bekliyorlar
10:31 Görüşmeler önümüzdeki günlerde başlayacak! Asgari ücret için en güçlü olasılık 3 bin 447 bin lira
10:23 Alec Baldwin'in kızından, sette ölen yönetmenle ilgili paylaşım! Genç modelin yazdığı her satır düşündürücü
10:20 İstifası istenen Erol Bulut'tan, taraftara sert cevap geldi
10:10 Seren Serengil, "Zina suç olmalı" çıkışına açıklama getirdi: Benim ailem yıkıldı
10:07 Ünlü uyuşturucu baronu Otoniel yakalandı! Escobar operasyonu bile bu kadar büyük olmadı
10:04 Tepki çeken olay! Ayet yazılı konfetileri sahaya atan 4 taraftar gözaltında
10:02 Son dakika: Meteoroloji uyardı! Doğu Karadeniz ile Ordu ve Ardahan çevreleri için yoğun kar yağışı bekleniyor
Fenerbahçe, devre arasında Paraguaylı ikizleri kadroya katıyor Fenerbahçe, devre arasında Paraguaylı ikizleri kadroya katıyor         
11:06
Halk eğitim kurs sertifikaları artık e-Devlet'ten verilecek Halk eğitim kurs sertifikaları artık e-Devlet'ten verilecek         
10:46
Nöbetten çıkan genç doktor, kazada yaşamını yitirdi! 36 saat çalıştığı iddiası sosyal medyada gündem oldu Nöbetten çıkan genç doktor, kazada yaşamını yitirdi! 36 saat çalıştığı iddiası sosyal medyada gündem oldu         
10:39
Çocuğunu alevlerden kurtarmak isteyen baba, yanan evin içine daldı Çocuğunu alevlerden kurtarmak isteyen baba, yanan evin içine daldı         
10:33
Rusya'dan Almanya Savunma Bakanı'nın NATO çağrısına sert tepki: Geçmişte benzer adımların nasıl sonuçlandığını iyi bilmeli Rusya'dan Almanya Savunma Bakanı'nın NATO çağrısına sert tepki: Geçmişte benzer adımların nasıl sonuçlandığını iyi bilmeli         
10:29
Alec Baldwin'in kızından, sette ölen yönetmenle ilgili paylaşım! Genç modelin yazdığı her satır düşündürücü Alec Baldwin'in kızından, sette ölen yönetmenle ilgili paylaşım! Genç modelin yazdığı her satır düşündürücü         
10:23
Kocasının dövdüğü kadın, abilerinden yardım istedi! Meydan dayağı anbean kamerada Kocasının dövdüğü kadın, abilerinden yardım istedi! Meydan dayağı anbean kamerada         
10:12
Ünlü uyuşturucu baronu Otoniel yakalandı! Escobar operasyonu bile bu kadar büyük olmadı Ünlü uyuşturucu baronu Otoniel yakalandı! Escobar operasyonu bile bu kadar büyük olmadı         
10:08
Ünlü oyuncu Ayberk Pekcan, sırt ağrısı şikâyetiyle gittiği hastanede kanser olduğunu öğrendi Ünlü oyuncu Ayberk Pekcan, sırt ağrısı şikâyetiyle gittiği hastanede kanser olduğunu öğrendi         
09:25
Lille'de krizin fotoğrafı! Geçen yıl takımını şampiyon yapan Burak Yılmaz'a büyük ayıp Lille'de krizin fotoğrafı! Geçen yıl takımını şampiyon yapan Burak Yılmaz'a büyük ayıp         
01:11
Herkesin gözü önünde yeni atanan valiye Herkesin gözü önünde yeni atanan valiye "Türkçe konuş" tokadı! Ses tüm salonda yankılandı         
20:34
Cenaze töreninde ortaya çıktı! Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay sağlığını ihmal etmiş Cenaze töreninde ortaya çıktı! Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay sağlığını ihmal etmiş         
17:22
Kız arkadaşını 2 kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini gören erkek arkadaş dehşet saçtı Kız arkadaşını 2 kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini gören erkek arkadaş dehşet saçtı         
17:17
2027 yılından geldiğini ve insanlığın yok olduğunu söyledi 2027 yılından geldiğini ve insanlığın yok olduğunu söyledi         
17:12
Ürküten detay! Ölen hastanın kaldığı boş odada ayak izlerine rastlandı Ürküten detay! Ölen hastanın kaldığı boş odada ayak izlerine rastlandı         
11:29
Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı         
10:58
Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi         
10:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2021 11:11:08. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri denetlemelerden tam puan aldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement