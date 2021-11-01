Kilis İl Genel Meclisi Kasım ayı toplantısı yapıldı - Son Dakika

Kilis İl Genel Meclisi Kasım ayı toplantısı yapıldı

Kilis İl Genel Meclisi, Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın başkanlığında Kasım ayı toplantısını yaptı.

Kilis İl Genel Meclisi, Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın başkanlığında Kasım ayı toplantısını yaptı. Kilis İl Genel Meclisi, Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın başkanlığında Kasım ayı toplantısı yapıldı. Meclis gündeminde bulunan Kilis Merkez Kuzuini köyü ada 143 parsel 1'de kayıtlı taşınmaz üzerine yapılması planlanan akaryakıt istasyonu için hazırlanan İmar planına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Kilis Merkez Şehitsakıp Mahallesi Ada 385 parsel 1'de (otel) yerin Öğretmenevi ek binası olarak kullanılmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsisi edildi. Musabeyli ilçesi Murathöyüğü Mahallesi 229 Ada Parsel 1'de kayıtlı taşınmazın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne tahsis edildi. Toplantıda 2022 yılı performans ve 2022 yılı bütçe görüşmeleri ele alındı. - KİLİS

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