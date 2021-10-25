'Kokina' çiçeği hasadı için İstanbul'dan Sinop'a geldiler - Son Dakika

'Kokina' çiçeği hasadı için İstanbul'dan Sinop'a geldiler

SİNOP - Yılbaşında uğur getirdiğine inanılan kokina çiçeği, 2 ay öncesinden Romanlar tarafından Sinop'un İncirpınarı Köyü'nde büyük bir zahmetle toplanmaya başlandı.

Adını Rumca 'kırmızı' anlamına gelen 'kokina'dan alan bu çiçek, ormanlık alanlarda, çalıların tepeleri ya da diplerinden toplanıyor. İstanbul Nişantepe'den gelen 36 kişilik ekip geçimlerini kokinadan sağlamak amacıyla Sinop'un İncirpınarı Köyü'ne konumlandı. Çadırda kalan ve yemeklerini odun ateşinde pişiren ekibin yetkililerden kalacak yer isteği var.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Kokina toplayıcısı Tuncay Kütük; "Sinop'a kokina toplamaya geldik. Bu sene biraz işler nadir. Pazar olmadığı için İstanbul'dan buraya başvurduk." dedi.