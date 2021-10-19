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La Palma'da yanardağ çevresinde mahsur kalan 3 köpek drone ile kurtarılacak - Son Dakika

La Palma'da yanardağ çevresinde mahsur kalan 3 köpek drone ile kurtarılacak

19.10.2021 19:44
La Palma'da yanardağ çevresinde mahsur kalan 3 köpek drone ile kurtarılacak

İspanyol bir drone firması Aerocamaras, İspanya'ya bağlı La Palma Adası'nda yer alan ve birçok volkanik patlamaların yaşandığı Cumbre Veca Yanardağı çevresinde mahsur kalan 3 köpeği drone aracılığıyla kurtarmak için İspanyol acil durum yetkililerinden izin aldığını açıkladı.

İspanyol bir drone firması Aerocamaras, İspanya'ya bağlı La Palma Adası'nda yer alan ve birçok volkanik patlamaların yaşandığı Cumbre Veca Yanardağı çevresinde mahsur kalan 3 köpeği drone aracılığıyla kurtarmak için İspanyol acil durum yetkililerinden izin aldığını açıkladı.

İspanya'nın güneybatısında felaket bölgesi ilan edilen La Palma Adası'nda yer alan Cumbre Vieja Yanardağı çevresinde 3 köpek mahsur kalmıştı. Köpekler bir süre dronlar aracılığıyla atılan yiyecek paketleri ile beslenmiş, fakat şu ana kadar kimse köpeklerin nasıl kurtarılacağına ilişkin bir çözüm üretememişti. Ayrıca helikopterlerin bölgeye uçması ise, havadaki sıcak gaz nedeniyle pervanelerin zarar görme ihtimali nedeniyle yasaklanmıştı. Yaşanan olayın ardından İspanyol bir drone firması ise, köpeklerin drone aracılığıyla kurtarılması için İspanyol acil durum yetkililerine bir öneri sunmuştu. Acil durum yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, önerinin değerlendirildiği ve kurtarma görevine izin kararı alındığı belirtildi.

İspanyol Aerocamaras adlı drone firması tarafından yapılan açıklamada, mahsur kalan köpekleri drone üzerine yerleştirilen ve uzaktan kumanda ile yönetilen bir ağ ile yakalayıp, lav akıntısının üzerinden uçurarak kurtarmak için izin almasının ardından hazırlıklara başlandığı kaydedildi. Aerocamaras'ın Yönetim Kurulu Başkanı Jaime Pereira yaptığı açıklamada, köpekleri tek tek yakalamak adına geniş bir ağla donatılmış 50 kilogram ağırlığında bir drone göndermeyi ve mahsur kalan köpekleri, akan lavların üzerinden 450 metre uzaktaki güvenli bir yere uçurmayı planladığını belirtti. Pereira, "İlk kez bir hayvan drone aracılığıyla kurtarılıyor ve ilk kez drone ile yakalanması gerekiyor. Eğer köpeklerin sahip olduğu son seçenek buysa, o zaman biz de onların peşinden gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

Her bir köpeği ağa çekmek ve onu uçurmak için 4'er dakikalarının olacağını aktaran Pereira, "İstemediğimiz şey, lavların üzerinden uçarken pilin bitmesidir. Test uçuşları devam ediyor. Sonuçta görev, köpeklerin makineye nasıl tepki vereceğine bağlı. Haftalardır çok az gıda tüketiyorlar. Drone'a doğru gelebilirler veya ondan korkabilirler. Gerçekten onların tepkisine bağlıyız" dedi. - KANARYA ADALARI

İspanya, Köpek, Drone, 112, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel La Palma'da yanardağ çevresinde mahsur kalan 3 köpek drone ile kurtarılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: La Palma'da yanardağ çevresinde mahsur kalan 3 köpek drone ile kurtarılacak - Son Dakika
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