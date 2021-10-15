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Mamak'ta teknoloji meraklısı gençler eserlerini sergiledi - Son Dakika

Mamak'ta teknoloji meraklısı gençler eserlerini sergiledi

15.10.2021 10:48
Mamak'ta teknoloji meraklısı gençler eserlerini sergiledi

Mamak'taki Alper Tunga Ortaokulu öğrencileri, TÜBİTAK 4006 Bilim Şenliği'nde tasarım, araştırma ve deney konularında hazırladıkları projeleri sergiledi.

Mamak'taki Alper Tunga Ortaokulu öğrencileri, TÜBİTAK 4006 Bilim Şenliği'nde tasarım, araştırma ve deney konularında hazırladıkları projeleri sergiledi.

Bilim fuarı açılışına Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel, Okul Aile Birliği üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Öğrencilerin kendilerini geliştirmeleri ve bilime katkı sunmaları amacıyla düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda öğretmen ve öğrencilerin özveriyle hazırladıkları birbirinden farklı 25 proje yer aldı. Bütün stantları teker teker dolaşan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, öğrencilerin hazırladıkları bilimsel projeler hakkında bilgi aldı. Etkinlikte bilimsel deneylerin yanı sıra el becerilerinin geliştirilmesine yönelik atölyeler de yer aldı. Öğrencilerin yaparak ve yaşayarak öğrenmesini hedefleyen, özgün deney gösterilerinin yapıldığı fuarda öğrenciler hayata

geçirdiği projeleri gün yüzüne çıkardılar.

"Aydınlık bir geleceğin temeli iyi yetişmiş çocuklardır"

Bu tür bilim şenliklerinin çocukların gelişimi kapsamında büyük fayda sağladığını ifade eden Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, "Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onları ne kadar iyi yetiştirirsek geleceğimiz de bir o kadar güzel ve aydınlık olacaktır. Bugün burada öğrencilerimizin hazırlamış olduğu deney ve tasarımlarını görmekten dolayı büyük mutluluk duymaktayız. Projelerin hazırlanmasında emeği geçen başta öğretmenlerimize, idarecilerimize ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Bilginin teknolojiye dönüşmesi çağımızın gereği"

Gençlerdeki cevherin açığa çıkması konusunda bu tür etkinliklerin önem arz ettiğine dikkat çeken Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Çağımızın gereği doğru bilgiye ulaşmak ve o bilgiyi teknolojiye dönüştürmek büyük önem taşıyor. Sizler geleceğimizin varisi, vatanımızın bayrağımızın temsilcilerisiniz. Bu çerçevede merakınız, çalışma azminiz ve başarınız daim olsun. Geçmişi olmayanın geleceği olmaz. Dolayısıyla, gelecekte de değerlerimizin yaşatılması, ülkemizin daha parlak bir geleceğe hazırlanması konusunda bu tür bilim çalışmalarının devamını diliyorum. Bu etkinliğin hazırlanışı esnasında emeği geçen herkesi canı gönülden tebrik ediyorum" diye konuştu. - ANKARA

Mamak'ta teknoloji meraklısı gençler eserlerini sergiledi
Mamak'ta teknoloji meraklısı gençler eserlerini sergiledi
Mamak'ta teknoloji meraklısı gençler eserlerini sergiledi

Bilim Fuarı, Ali Sırmalı, Hisarcık, Mamak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Mamak'ta teknoloji meraklısı gençler eserlerini sergiledi - Son Dakika


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