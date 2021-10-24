Mamak'taki Macera Parkı'nda adrenalin tavan yaptı - Son Dakika

Adrenalin tutkunlarının buluşma noktası olan Macera Parkı'nda kay-kay, paten ve solo gösteri yarışması düzenlendi. Mamak Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmaya Ankara genelinden 48 kişi katıldı.

Mamak Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından adrenalin tutkunlarının buluşma noktası olan Macera Parkı'nda kay-kay, paten ve solo gösteri yarışması düzenlendi. Yarışmaya Ankara genelinden 48 kişi katıldı. Küçükler ve büyükler olarak iki kategoriden oluşan yarışmada, kıyasıya mücadele veren yarışmacıların rekabeti renkli görüntülere sahne oldu. Yarışmacılar yaptığı akrobatik hareketlerle profesyonellere taş çıkarttı. Spor ve eğlenceyi bir arada buluşturan Macera Parkı'nın, büyüğünden küçüğüne eğlence, heyecan, adrenalin ve başarı gibi duyguları yaşattığını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Gençlerde, deneyerek ve yaşayarak öğrenmeyi geliştirme, rekabet edebilme, risk alabilme ve odaklanma gibi yetenekleri geliştirmesini hedeflediğimiz bu parkta, spor ve eğlenceyi aynı anda sunuyoruz" dedi. - ANKARA