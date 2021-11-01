Marmaris Belediyesi ve tapudan vatandaşa kolaylık - Son Dakika

Marmaris Belediyesi ve Marmaris Tapu Müdürlüğü vatandaşların işini kolaylaştıracak bir işbirliğine imza attı. İki kurum arasında imzalanan protokol çerçevesinde, Marmaris Tapu Müdürlüğünde işlem yaparken talep edilen emlak beyan değer (Rayiç Bedel) yazısı, vatandaşın Marmaris Belediyesi'ne herhangi bir vergi borcu yoksa artık istenmeyecek.

Marmaris Belediyesi ile Marmaris Tapu Müdürlüğü arasında bir protokol imzalandı. Protokol imza törenine, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve Tapu Müdür Vekili Nurgül Gültekin katıldı.

İmzalanan protokolle, Marmaris Belediyesi'ne herhangi bir vergi borcu olmayan tüm gerçek ve tüzel kişilerden, Marmaris Tapu Müdürlüğü'nde işlem yaparken talep edilen emlak beyan değer (rayiç bedel) yazısı artık istenmeyecek. Protokolün, zaman kaybı ve kağıt israfını da önleyerek, 'Emlak Rayiç Bedelleri' işlemlerinde vatandaşın işini büyük oranda kolaylaştıracağı belirtildi.

Törende konuşan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Vatandaşlarımız tapu işlemlerini yaparken belediyemize rayiç bedel almak için gelmeyecek, tapu müdürlüğümüz bizim sistemimiz üzerinden rayiç bedelleri görebilecek ve bu sayede vatandaşımız bize gelmeden işlemlerini tapuda kolaylıkla halledebilecek. Buna imkan sağlayan Marmaris Tapu Müdürlüğümüze de iş birliklerinden dolayı ayrıca teşekkür ediyoruz" dedi. - MUĞLA