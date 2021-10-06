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Mehmet Kamanlıoğlu Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil İstasyonu'nun Temeli Atıldı - Son Dakika

Mehmet Kamanlıoğlu Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil İstasyonu'nun Temeli Atıldı

06.10.2021 10:22
Mehmet Kamanlıoğlu Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil İstasyonu'nun Temeli Atıldı, System.String[]

Yeşilyurt Mahallesi'nde Melikgazi Belediyesi ve hayırsever işbirliği ile yapımı gerçekleştirilecek olan Mehmet Kamanlıoğlu Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil İstasyonu'nun temeli atıldı.

Yeşilyurt Mahallesi'nde Melikgazi Belediyesi ve hayırsever işbirliği ile yapımı gerçekleştirilecek olan Mehmet Kamanlıoğlu Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil İstasyonu'nun temeli atıldı.

Temel atma törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke, KTO Başkanı Ömer Gülsoy, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ve mahalle sakinleri katıldı. İlçede sağlık ihtiyacının kalmayacağını ve 8 aile sağlığı merkezini kazandırdıklarını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Her hafta bir okul temeli atıyoruz diye yola çıktık. Ama havaların sıcak gitmesini fırsat bilerek sağlık ocağı, cami ve Kur'an kursu gibi yapacağımız yatırımlarında hızlı bir şekilde temellerini atmaya çalışıyoruz. Pandemi döneminde büyük hizmetler yaptık. Kayseri'de gerçekten okul, sağlık ocağı ve cami konusunda birçok ihtiyacı belediyelerimiz karşılıyor. Başta Büyükşehir belediyemiz olmak üzere tüm belediyeler el ele vererek çalışmalar yapıyoruz. Buraya çok güzel otoban gibi bir yol yaptık. Camisini yaptık ibadete açtık. Yeşilyurt Mahallesinde bir aile sağlığı merkezi ihtiyacı vardı. İnşallah hızlı bir şekilde inşaatı tamamlayıp vatandaşımızın hizmetine burayı kazandıracağız. Aynı zamanda hemen arsamızın yanı başında Büyükşehir Belediyemize ait bir arsa var orasını da inşallah eczane olacak şekilde ayarlayacağız. Böylece vatandaşımızın yakından hizmeti alma imkanı olacak. İnşallah yakında yeni temeller atacağız. İlçemizde 1 aile sağlığı merkezi tamamlandı hizmete açıldı. 4 aile sağlığı merkezinin yapımı devam ederken, 3 tanesi de proje aşamasında. Önemli olan vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılamak, hayır duasını almak. Belediye olarak aslında üzerimize vazife olmayan birçok yatırımı hayata geçiriyoruz. Önümüzdeki haftalarda açılış ve temel atmalarımız devam edecek. Cenab-ı Allah birlik, beraberlik ve huzur içerisinde ilimize, ilçemize ve vatanımıza hizmet etmeyi nasip etsin." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, "Melikgazi Belediyemiz çalışmalarını güzel bir şekilde sürdürüyor. Allah kendilerinden razı olsun. Melikgazi Belediyesi camilerimizi, okullarımızı, sağlık tesislerimizi hizmete sunuyor. Hayırlı uğurlu olsun. Cenabı Allah kazasız belasız tamamlamayı nasip etsin." diye konuştu.

Aile sağlığı merkezlerinin çok önemli olduğunu söyleyen İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, "Ben belediye başkanlarımızdan ufuklarını her zaman önemsiyor ve onlardan faydalanıyorum. Belediye başkanlarımızla işbirliği şeklinde ihtiyacımız olan yerdeki planlamalarını yapıyoruz ve onları başkanlarımıza sunuyoruz. Sağ olsun kendileri de buna kayıtsız kalmıyor. Mustafa Palancıoğlu Başkanımız Talas ile başlayan Melikgazi'de devam eden bir sağlık yatırımı ile hizmetlerini art arda yapıyor. İnşallah 2023 gelmeden Mustafa Başkanım tüm hedeflerimize ulaşmış olacak ve Melikgazi'de Aile Sağlığı Merkezi ihtiyacı kalmayacak. Hayırlı olmasını dilerim" dedi. - KAYSERİ

Mehmet Kamanlıoğlu Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil İstasyonu'nun Temeli Atıldı
Mehmet Kamanlıoğlu Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil İstasyonu'nun Temeli Atıldı
Mehmet Kamanlıoğlu Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil İstasyonu'nun Temeli Atıldı
Mehmet Kamanlıoğlu Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil İstasyonu'nun Temeli Atıldı
Mehmet Kamanlıoğlu Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil İstasyonu'nun Temeli Atıldı

Melikgazi Belediyesi, Yeşilyurt, Hisarcık, 112 Acil, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Mehmet Kamanlıoğlu Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil İstasyonu'nun Temeli Atıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mehmet Kamanlıoğlu Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil İstasyonu'nun Temeli Atıldı - Son Dakika
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