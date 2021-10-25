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Melikgazi'de asfalt çalışmaları hız kesmeden devam ediyor - Son Dakika

Melikgazi'de asfalt çalışmaları hız kesmeden devam ediyor

25.10.2021 12:19
Melikgazi'de asfalt çalışmaları hız kesmeden devam ediyor

Yol çalışmalarındaki hız ve kalite ile referans belediye olmanın hakkını veren Melikgazi Belediyesi asfalt çalışmalarına devam ediyor.

Yol çalışmalarındaki hız ve kalite ile referans belediye olmanın hakkını veren Melikgazi Belediyesi asfalt çalışmalarına devam ediyor.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, bu kapsamda Anafartalar Mahallesi'nde yapılan asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Son yaz sıcaklarını değerlendirerek alt yapı çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirten Başkan Dr. Palancıoğlu; "Anafartalar Mahallesi'nde Abide Sokak ve bağlantılarını yapıyoruz. 1 kilometre uzunluğunda yolumuza 800 ton asfalt kullanarak yolumuzu yeniledik. Yol medeniyettir dedik ve çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Melikgazi'mizin her köşesine nitelikli yollar kazandırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Cenab-ı Allah birlik beraberlik içerisinde ilçemize, ilimize, ülkemize hizmet etmeyi nasip etsin. Şimdi yolumuzu yapıyoruz, burada ara sokaklar dahil Belsin kurulduğundan beri kullanılan yolları, yapılmayan işleri yapıyoruz. Kaldırımları ve asfaltları yeniliyoruz. Mahallemize hayırlı olsun" dedi. - KAYSERİ

Melikgazi'de asfalt çalışmaları hız kesmeden devam ediyor
Melikgazi'de asfalt çalışmaları hız kesmeden devam ediyor
Melikgazi'de asfalt çalışmaları hız kesmeden devam ediyor
Melikgazi'de asfalt çalışmaları hız kesmeden devam ediyor
Melikgazi'de asfalt çalışmaları hız kesmeden devam ediyor
Melikgazi'de asfalt çalışmaları hız kesmeden devam ediyor

Anafartalar Mahallesi, Melikgazi Belediyesi, Mustafa Palancıoğlu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Melikgazi'de asfalt çalışmaları hız kesmeden devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Melikgazi'de asfalt çalışmaları hız kesmeden devam ediyor - Son Dakika
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