Milletvekili Yağcı ile İl Başkanı Yıldırım'dan üniversiteye ziyaret - Son Dakika

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı ve AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir'i ziyaret etti.

Ziyarette üniversitenin gelişimi için yapılan ve yapılabilecek çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunulurken, Milletvekili Yağcı ve İl Başkanı Yıldırım Tıp Fakültesi morfoloji binasında hizmete giren birimler, yeni açılacak olan Diş Hekimliği Fakültesi ve önümüzdeki süreçte yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgi edindi. Rektör Beydemir, ile birlikte Yağcı ve Yıldırım, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Baykan'ı ziyaret ederek burada yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. - BİLECİK