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Milletvekili Yağcı ile İl Başkanı Yıldırım'dan üniversiteye ziyaret - Son Dakika

Milletvekili Yağcı ile İl Başkanı Yıldırım'dan üniversiteye ziyaret

28.10.2021 11:01
Milletvekili Yağcı ile İl Başkanı Yıldırım'dan üniversiteye ziyaret

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı ve AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir'i ziyaret etti.

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı ve AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir'i ziyaret etti.

Ziyarette üniversitenin gelişimi için yapılan ve yapılabilecek çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunulurken, Milletvekili Yağcı ve İl Başkanı Yıldırım Tıp Fakültesi morfoloji binasında hizmete giren birimler, yeni açılacak olan Diş Hekimliği Fakültesi ve önümüzdeki süreçte yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgi edindi. Rektör Beydemir, ile birlikte Yağcı ve Yıldırım, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Baykan'ı ziyaret ederek burada yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. - BİLECİK

Milletvekili Yağcı ile İl Başkanı Yıldırım'dan üniversiteye ziyaret
Milletvekili Yağcı ile İl Başkanı Yıldırım'dan üniversiteye ziyaret
Milletvekili Yağcı ile İl Başkanı Yıldırım'dan üniversiteye ziyaret

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Milletvekili, Selim Yağcı, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Milletvekili Yağcı ile İl Başkanı Yıldırım'dan üniversiteye ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milletvekili Yağcı ile İl Başkanı Yıldırım'dan üniversiteye ziyaret - Son Dakika
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