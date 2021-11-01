Motosiklet sürücülerine kask dağıtıldı - Son Dakika

Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, motosiklet sürücülerine yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen "Kaskınla Yol Ver Hayata" projesi kapsamında motosiklet sürücülerine kask dağıtımı yaptı.

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan 'Kaskınla Yol Ver Hayata" projesi kapsamında İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, motosiklet sürücülerinde kask takma bilinci oluşturmak amacıyla Atatürk Bulvarı üzerinde motosiklet sürücülerine kask dağıtımı yaptı.

Atatürk Bulvarı üzerinde gerçekleştirilen kask dağıtımına Vali Mahmut Çuhadar, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt katıldı.

Vali Mahmut Çuhadar, trafik ekiplerince durdurulan ve kaskı olmayan motosiklet sürücülerine kask dağıtımı yaparken, kaskın faydaları ile ilgili de bilgilendirici broşürler verdi.

Vali Mahmut Çuhadar, Güvenli bir sürüş için motosiklet sürücülerinin kaskları ile trafiğe çıkmalarının hayati önem taşıdığını belirterek, "Dünya üzerinde yapılan çalışmalarda kask takan sürücülerin yapmış olduğu kazalarda yaralanmaların yüzde 40'ı, ölümlü kazalarında yüzde 70 oranında azalttığı istatistiki bilgilerde görülüyor. Bundan dolayı sürücülerimize kasklarını takmalarını özellikle hayati olduğunu belirterek bu konuda ricada bulunuyorum. Kendilerinin, çocuklarının, ailelerinin sağlığı ve selameti için kasklarını takarak trafiğe çıkmalarının hayati olduğunu bilerek davranmaları gerekiyor. Bizlerde bu konuda bir farkındalık oluşturmak amacıyla bugün bu projeyi icra ettik. Dağıttığımız kaskların hayırlı olmasını temenni ediyor, motosiklet sürücülerimize kazasız ve belasız günler diliyorum" dedi.

Uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getiren motosiklet sürücüleri ise, kask dağıtımından dolayı Vali Mahmut Çuhadar'a teşekkür etti. - ADIYAMAN