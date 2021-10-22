Muş'ta PTT'nin 181. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Muş'ta PTT'nin 181. kuruluş yıl dönümü kutlandı

MUŞ - Muş'ta Posta ve Telgraf Teşkilatının 181. kuruluş yıldönümü münasebetiyle gişede işlem yapmak için sıra numarası alan 181. vatandaşa PTT'nin 100. yıl albümü hediye edildi.

PTT'nin 181. kuruluş yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Merkez şubeye gelerek işlem yaptıran 181. Müşteriye, Muş PTT Başmüdürü Fahri Ocak tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Muş PTT Başmüdürü Fahri Ocak, bugün PTT'nin 181. Yılını kutladıklarını söyledi. PTT'nin iki asırlık bir çınar olduğuna vurgu yapan Ocak, "Posta nezareti adı altında 23 Ekim 1840 yılında kurulan ve Türkiye'nin en köklü kurumlarından biri olan PTT, bu mutlu gününde sizlerle birlikte olmaktan gurur duyuyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren ve son 8 yıldan bu yana da anonim şirket adı altında hizmetine devam eden posta, kargo, lojistik, e-ticaret, bankacılık, sigortacılık gibi sektörlerde vatandaşa aracılık hizmeti veren PTT'miz, 181 yıldır yenilikçi bakış açısıyla teknolojinin yatırımlarımıza ve hizmetlerimize yansımasını sağlayaraktan, hizmet çeşitliliğimizi her geçen gün artırarak hizmetine devam etmektedir" dedi.

Günün anlam ve önemine binaen 100. yıl albümünün hediye edildiği 181. müşteri Yasin Tuğal ise ülkemizin en köklü kuruluşlarından biri olan PTT'nin 181. kuruluş yıl dönümünü kutladığını belirterek, "İlk defa böyle bir durumla karşı karşıya olduğum için hem mutlu hem de şaşkınım. tüm yetkililere ve PTT çalışanlarına teşekkür ederim" diye konuştu.