Nazilli Belediyesi Hisarcık İlkokulu'nu yeni görünümüne kavuşturdu - Son Dakika

Nazilli Belediyesi, Hisarcık İlkokulu'nun iç ve dış boyasını yaparak çevre düzenlemesini gerçekleştirdi.

İlçe merkezi ve kırsal mahallelerde okulların eksiklerinin giderilmesi için çalışan Nazilli Belediyesi, Hisarcık İlkokulu'nun iç ve dış boyama işlemlerini yaparak akabinde çevre düzenlemesini gerçekleştirdi. Çalışmalara destek veren Hisarcık Mahallesi Muhtarlık Azası Ali Başoğlu, "Hisarcık İlkokulumuz bakımsızdı. Boya ihtiyacı vardı. Sağ olsun başkanımız hem boya masraflarını hem de işçiliğini üstlendi. Okulumuzun çevre düzenlemesi yapıldı. Bir dediğimizi iki etmedi. Başkanımızdan Allah razı olsun. Hisarcık Mahallemizin isteklerini hiç kırmadı" diye konuştu.

Hisarcık İlkokulu'na giden yolun yenilenmesi için Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'a taleplerini ileten Başoğlu, "Eksik bir tek okulumuzun yolu kaldı. Başkanımızdan rica ettik. İnşallah el birliği ile kısa zamanda onu da yapacağız" dedi.

İlçe genelinde yapılan çalışmaların artarak devam edeceğini belirten Başkan Özcan, "Hisarcık Mahallemizde geçtiğimiz günlerde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirmiştik. Hisarcıktaki bağlantı yollarımızda da bakım, onarım ve parke taşı döşeme çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah Nazillimizde iyi ve güzel işler yapmaya devam edeceğiz" sözlerini kaydetti. - AYDIN