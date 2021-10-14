Niksar'da taksicilerden 'Korsan' protestosu - Son Dakika

Tokat'ın Niksar ilçesinde taksici esnafı, korsan taksicilik yapan araçları protesto etmek için basın açıklaması yaptı.

Niksar'da taksiciler, 'korsan taksileri' protesto etmek amacıyla "Korsana hayır" eylemi düzenledi. Taksici esnafı araçlarıyla konvoy yaparak korsan taksilere tepki gösterdi. Niksar'da çeşitli duraklarda çalışan taksiciler bir araya gelerek korsan taksiye tepki amaçlı konvoy yaptı. İlçe girişi Hamidiye Köprü mevkiinde toplanan yaklaşık 50 taksi, kornalar çalarak konvoy halinde ilçede tur attı. Daha sonra Cumhuriyet meydanında basın açıklaması yapan taksiciler, korsan taksinin kullanılmaması ve emek hırsızlığına müsaade edilmemesi gerektiğini söyledi.

Taksiciler adına kısa bir açıklama yapan İsmail Üzümcü, "Bundan sonra inşallah hep birlikte ara sıra toplanıp daha fazla birlik ve güçlü olacağız. Bugün güzel bir şey başardık, ve hep bir ağızdan korsana hayır dedik. Niksar'da korsan taksicilik yaygın durumda, bizde buna engel olmak istiyoruz inşallah bunu da başaracağız" dedi.

Taksici esnafı açıklamaların ardından olaysız bir şekilde ait oldukları duraklara dağıldı. - TOKAT