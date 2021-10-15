Okul okul dolaşarak çocukları tıraş ediyor - Son Dakika

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde berberlik yapan Yakup Kaya, 'Tıraşsız çocuk kalmasın' sloganıyla ilçede öğrenim gören öğrencileri tıraş ediyor.

Sinema Caddesinde erkek berberi olan Yakup Kaya, berbere gelemeyen köydeki öğrencilerin tıraş olabilmesi için 'Tıraşsız çocuk kalmasın' sloganıyla başlattığı kampanya kapsamında köydeki öğrencilere de ulaşıyor.

Tıraş sırasının kendilerine gelmesini sabırsızlıkla bekleyen çocuklar, berber abilerinden birbirinden farklı modellerde saçlarını kesmelerini talep etti. İstedikleri şekilde tıraş olan çocuklar, keyifli anlar yaşadı. - AĞRI