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Osmaniye Valisi her hafta bir eve konuk oluyor - Son Dakika

Osmaniye Valisi her hafta bir eve konuk oluyor

07.10.2021 09:30
Osmaniye Valisi her hafta bir eve konuk oluyor

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, geleneksel hale getirilen ev ziyaretlerinde konuk olduğu ailenin sorun ve taleplerini dinlemeye devam ediyor.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, geleneksel hale getirilen ev ziyaretlerinde konuk olduğu ailenin sorun ve taleplerini dinlemeye devam ediyor.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, geleneksel hale getirdiği ev ziyaretlerini sürdürüyor. Bu hafta üç çocuklu bir aileye misafir olan Yılmaz, ailenin sorun ve isteklerini dinliyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Aykut Bulut'unda eşlik ettiği aile ziyaretlerinde çocuklarla da yakından ilgilenen Vali Yılmaz, çocuklara çeşitli hediyeler vermeyi de ihmal etmiyor.

Ziyaretinin ardından açıklama yapan Vali Erdinç Yılmaz, "Evlerine misafir olduğumuz vatandaşlarımız ve çocukları ile sohbet ediyoruz. Bize ilettikleri bir talep ya da sorunları varsa yardımcı olmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Her zaman vatandaşımızın yanındayız ve olmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

Vali Erdinç Yılmaz'ı evlerinde konuk etmekten mutluluk duyduklarını dile getiren aile üyeleri ise ziyaretlerinden dolayı Vali Yılmaz'a teşekkür etti. - OSMANİYE

Osmaniye Valisi her hafta bir eve konuk oluyor

Erdinç Yılmaz, Osmaniye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Osmaniye Valisi her hafta bir eve konuk oluyor - Son Dakika


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