Pencerenin demir korkuluklarına sıkışan kedi kurtarıldı - Son Dakika

Pencerenin demir korkuluklarına sıkışan kedi kurtarıldı

VAN Van'da bir apartmanın alt katında bulunan bodrum penceresinin demir korkuluklarına sıkışan kedi, İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Van'da sabah saatlerinde pencere korkuluklarına sıkışan çaresiz kediyi temizlik ekipleri fark etti. Kendinin sıkıştığını gören temizlik ekipleri İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler demir korkulukları demir testereyle keserek kediyi yara almadan kurtardı. Kontrollerin yapılması üzerine Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne kaldırılan kedinin sağlık durumunun iyi olduğu belirlenerek salıverildi.

"Kedinin durumu iyi"

İHA muhabirine konuşan İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünde görevli Adem Yazıcı, kurtarılan kedinin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Yazıcı, "Temizlik yapan arkadaşlarımız bölgede temizlik yaparken, bir evin bodrum katın penceresinde sıkışan bir kedi gördüler ve bize haber verdiler, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri olarak hemen olay yerine intikal ederek kediyi olduğu yerden kurtarmak için çalıştık. Kedinin durumu iyiydi, iki demir arasına sıkışmıştı, bu demirleri kendi imkanlarımızla demir testere ile kediye zarar vermeden kesip kediyi oradan kurtardık. Kediyi mahsur kaldığı demir korkuluklardan kurtardıktan sonra Van Büyükşehir Belediyesine bağlı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdük, orada veteriner hekim tarafından yapılan kontrollerde kedinin hiçbir sağlık problemi olmadığını öğrendik ve kediyi aldığımız bölgeye geri bıraktık" dedi.

Yaklaşan kış mevsimiyle birlikte sokak hayvanları için herkesin kapısına mama bırakması gerektiğini ifade eden Yazıcı, "Bölgemizde kış ayları çok çetin geçiyor. Biz bu sebeple doğada ki hayvanlar için ekmek bırakıyoruz sürekli, birde sokak hayvanları içi sürekli atık mama bırakıyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız, herkes evinin önüne bir kap mama bıraksın ve atık yemeklerini bıraksın ki hayvanlar da aç kalmasın" diye konuştu.