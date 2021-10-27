Üye Girişi
Pencerenin demir korkuluklarına sıkışan kedi kurtarıldı - Son Dakika

Pencerenin demir korkuluklarına sıkışan kedi kurtarıldı

27.10.2021 22:26

Pencerenin demir korkuluklarına sıkışan kedi kurtarıldıVAN Van'da bir apartmanın alt katında bulunan bodrum penceresinin demir korkuluklarına sıkışan kedi, İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Pencerenin demir korkuluklarına sıkışan kedi kurtarıldı

VAN Van'da bir apartmanın alt katında bulunan bodrum penceresinin demir korkuluklarına sıkışan kedi, İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Van'da sabah saatlerinde pencere korkuluklarına sıkışan çaresiz kediyi temizlik ekipleri fark etti. Kendinin sıkıştığını gören temizlik ekipleri İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler demir korkulukları demir testereyle keserek kediyi yara almadan kurtardı. Kontrollerin yapılması üzerine Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne kaldırılan kedinin sağlık durumunun iyi olduğu belirlenerek salıverildi.

"Kedinin durumu iyi"

İHA muhabirine konuşan İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünde görevli Adem Yazıcı, kurtarılan kedinin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Yazıcı, "Temizlik yapan arkadaşlarımız bölgede temizlik yaparken, bir evin bodrum katın penceresinde sıkışan bir kedi gördüler ve bize haber verdiler, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri olarak hemen olay yerine intikal ederek kediyi olduğu yerden kurtarmak için çalıştık. Kedinin durumu iyiydi, iki demir arasına sıkışmıştı, bu demirleri kendi imkanlarımızla demir testere ile kediye zarar vermeden kesip kediyi oradan kurtardık. Kediyi mahsur kaldığı demir korkuluklardan kurtardıktan sonra Van Büyükşehir Belediyesine bağlı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdük, orada veteriner hekim tarafından yapılan kontrollerde kedinin hiçbir sağlık problemi olmadığını öğrendik ve kediyi aldığımız bölgeye geri bıraktık" dedi.

Yaklaşan kış mevsimiyle birlikte sokak hayvanları için herkesin kapısına mama bırakması gerektiğini ifade eden Yazıcı, "Bölgemizde kış ayları çok çetin geçiyor. Biz bu sebeple doğada ki hayvanlar için ekmek bırakıyoruz sürekli, birde sokak hayvanları içi sürekli atık mama bırakıyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız, herkes evinin önüne bir kap mama bıraksın ve atık yemeklerini bıraksın ki hayvanlar da aç kalmasın" diye konuştu.

Pencerenin demir korkuluklarına sıkışan kedi kurtarıldı
Pencerenin demir korkuluklarına sıkışan kedi kurtarıldı
Pencerenin demir korkuluklarına sıkışan kedi kurtarıldı
Pencerenin demir korkuluklarına sıkışan kedi kurtarıldı

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Rehabilitasyon Merkezi, İpekyolu, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Pencerenin demir korkuluklarına sıkışan kedi kurtarıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Orman yangını sonrası tutuklanıp serbest kalan 7 Rus turist mutluluklarını sosyal medyadan paylaştı 21:25 Orman yangını sonrası tutuklanıp serbest kalan 7 Rus turist mutluluklarını sosyal medyadan paylaştı Bakan Koca, kaza sonucu ölen Rümeysa'nın 36 saat çalıştığı iddiasını yalanladı 20:41 Bakan Koca, kaza sonucu ölen Rümeysa'nın 36 saat çalıştığı iddiasını yalanladı Doğal gaz santralinde korkutan patlama sesi! Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi 19:40 Doğal gaz santralinde korkutan patlama sesi! Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
Diyanet', 18:32 Diyanet', "alkollü içecek gideri" iddiasına açıklık getirdi: Çay alımı harcaması sisteme yanlış kodla girilmiş Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin, iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu çıktı 17:47 Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin, iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu çıktı Sarıyer Belediyesi'nde asgari ücret 5 bin TL'ye yükseldi 16:00 Sarıyer Belediyesi'nde asgari ücret 5 bin TL'ye yükseldi
Oğlunu eşinden ayırmak isteyen kaynananın sözleri Esra Erol'u kızdırdı: Oğlumu ben doğurdum, o benim 14:25 Oğlunu eşinden ayırmak isteyen kaynananın sözleri Esra Erol'u kızdırdı: Oğlumu ben doğurdum, o benim Eski Bakan Bülent Akarcalı, 13:54 Eski Bakan Bülent Akarcalı, "Çocukluğunu bilirim" dediği Osman Kavala'yla ilgili bilinmeyenleri Haberler.com'a anlattı

Son Dakika Haberleri
18:42 Tartıştığı eşini göğsünden bıçaklayarak öldüren kadın, tutuklanarak cezaevine gönderildi
18:32 Diyanet', "alkollü içecek gideri" iddiasına açıklık getirdi: Çay alımı harcaması sisteme yanlış kodla girilmiş
18:23 İzzet Yıldızhan'dan olay sözler: Kızlarımın eş seçme şansı yok
18:05 Müge Anlı'da ortaya çıkan Güldane Biçer cinayetinde katil zanlısının savunması tüyler ürpertti
17:49 Mısır tarlasında yürüyen çobanlar, cenini kordon bağıyla birlikte buldu
17:47 Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin, iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu çıktı
17:32 Masumlar Apartmanı, Ada Masalı son bölüm özeti! Ada Masalı yeni bölüm ön izleme
17:11 Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu
16:50 Son Dakika: MHK'nin yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu
16:48 Son Dakika: Benzine indirim geldi! Gece yarısından itibaren 25 kuruş indirim uygulanacak
Basketbolcu Metecan Birsen, Selin Ciğerci'yle aşk yaşadığı dedikodularını yalanladı Basketbolcu Metecan Birsen, Selin Ciğerci'yle aşk yaşadığı dedikodularını yalanladı         
21:26
Son Dakika! Bilim Kurulu toplantısının ardından konuşan Sağlık Bakanı Koca: Çok yakında vaka sayıları düşecek Son Dakika! Bilim Kurulu toplantısının ardından konuşan Sağlık Bakanı Koca: Çok yakında vaka sayıları düşecek         
20:46
Kılıçdaroğlu'ndan hükümete dikkat çeken talep: Elektrik faturalarındaki KDV'yi kış boyunca kaldır Kılıçdaroğlu'ndan hükümete dikkat çeken talep: Elektrik faturalarındaki KDV'yi kış boyunca kaldır         
19:56
Son Dakika: Türkiye'de 27 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 210 kişi vefat etti, 26 bin 896 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 27 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 210 kişi vefat etti, 26 bin 896 yeni vaka tespit edildi         
19:31
Mısır tarlasında yürüyen çobanlar, cenini kordon bağıyla birlikte buldu Mısır tarlasında yürüyen çobanlar, cenini kordon bağıyla birlikte buldu         
17:49
Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu         
17:12
Kanadalı Telemus Systems şirketi, Türkiye'ye uygulanan ambargodan sonra iflas etti Kanadalı Telemus Systems şirketi, Türkiye'ye uygulanan ambargodan sonra iflas etti         
15:38
Evine sığınan kadınla uyurken zorla ilişkiye girdi, Evine sığınan kadınla uyurken zorla ilişkiye girdi, "Azgındım" savunması şaşkınlık yarattı         
14:23
Dönen dişleriyle rakibinin tüm kanını saniyeler içinde emiyor! 20 yıl sonra tekrar ortaya çıktı Dönen dişleriyle rakibinin tüm kanını saniyeler içinde emiyor! 20 yıl sonra tekrar ortaya çıktı         
13:54
Zeynep Demirel'in duygusal doğum günü mesajı eşi Volkan Demirel'i ağlattı Zeynep Demirel'in duygusal doğum günü mesajı eşi Volkan Demirel'i ağlattı         
13:52
Sokak ortasında cesedi bulunan kadının, intihar ettiği öğrenildi Sokak ortasında cesedi bulunan kadının, intihar ettiği öğrenildi         
13:46
Fuhuş operasyonunda detaylar kan dondurdu! 18 yaşından küçük kızları asker eğlencesi ve düğünlere götürmüşler Fuhuş operasyonunda detaylar kan dondurdu! 18 yaşından küçük kızları asker eğlencesi ve düğünlere götürmüşler         
12:06
Gelecekten geldiğini söylen adamın anlattıkları korkuttu Gelecekten geldiğini söylen adamın anlattıkları korkuttu         
11:23
Ali Koç sinirden taraftarın üstüne yürüdü! Taraftar tezahürat yaptı Ali Koç sinirden taraftarın üstüne yürüdü! Taraftar tezahürat yaptı         
10:40
Kulislerin konuştuğu o iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş Kulislerin konuştuğu o iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş         
10:33
Hakan Çalhanoğlu, beklentiyi karşılayamadı! Devre arasında Inter'den gönderiliyor Hakan Çalhanoğlu, beklentiyi karşılayamadı! Devre arasında Inter'den gönderiliyor         
09:47
Okuyan köy! 350 nüfuslu Zile'de 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör yetişti Okuyan köy! 350 nüfuslu Zile'de 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör yetişti         
09:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2021 22:32:11. #1.11#
SON DAKİKA: Pencerenin demir korkuluklarına sıkışan kedi kurtarıldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement