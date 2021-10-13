Rektör Çakmak, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi öğrencileriyle buluştu - Son Dakika

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, ETÜ'yü tercih ederek 2021-2022 akademik yılında öğrenim görmeye başlayan Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 1. sınıf öğrencileriyle bir araya geldi.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen etkinliğe Rektör Bülent Çakmak'ın yanı sıra üniversite ve fakülte yönetimiyle çok sayıda akademik personel ile öğrenci katıldı. Programa katılan öğrencilere "Üniversitemize hoş geldiniz" diyerek başlayan Rektör Çakmak: "Yaşanan küresel salgın nedeniyle iki yıla yakın bir süredir eğitim öğretim faaliyetlimizi uzaktan eğitim modeliyle sürdürdük. Bu süreci her ne kadar başarılı bir şekilde geçirmiş olsak da kampüsümüzde bulunan mekanlar siz değerli öğrencilerimizle anlam kazanıyor. Çünkü bizlerin burada bulunma sebebi siz öğrencilerimizdir" şeklinde konuştu.

Erzurum Teknik Üniversitesi'nin yapılan bağımsız araştırmalarda öğrenci memnuniyeti sıralamasında üst basamaklarda yer aldığını ifade eden Rektör Çakmak: "Üniversite hayatınız süresince sadece akademik anlamda değil aynı zamanda sosyal, kültürel ve sportif anlamda da sizleri buradan donanımlı bir şekilde mezun edebilmek için elimizdeki tüm imkanları sunacağız. Her zaman daha iyisi için kendinizi ve bizi zorlayın ve şunu unutmayın ki siz artık birer ETÜ'lüsünüz ve bugün olduğu gibi mezun olduğunuzda da aramızdaki bağ hiçbir zaman kopmayacak. Kapımız size daima açık olacak" dedi.

Program, öğrencilerin Rektör Bülent Çakmak'a soru sormalarıyla sona erdi. - ERZURUM