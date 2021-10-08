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Rektör Uysal'dan Yeşilay Kütahya Şubesi'ne ziyaret - Son Dakika

Rektör Uysal'dan Yeşilay Kütahya Şubesi'ne ziyaret

08.10.2021 11:39
Rektör Uysal'dan Yeşilay Kütahya Şubesi'ne ziyaret

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Yeşilay Kütahya Şubesine ziyarette bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Yeşilay Kütahya Şubesine ziyarette bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Başkanlığını Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal'ın yaptığı şubeye ziyaretinde Rektör Kazım Uysal'a Eğitim Fakültesi Dekanı ve Genç Yeşilay Topluluğu danışmanı Prof. Dr. İrfan Terzi de eşlik etti.

Şube binasında Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal ile beraber Başkan Yardımcısı Ercan Şirin, Yönetim Kurulu Üyeleri Av. Alihan Yaşar Akkoç, Mehmet Bilgili ve Dr. Çiğdem Orgun Şahin tarafından karşılanan Uysal ve Terzi, yakın zamanda göreve başlayan Yeşilay Kütahya Şubesi heyetine yeni görevlerinin hayırlı olması dileğinde bulundu

Yeşilay tarafından Üniversitede uygulanan 'Dumansız Kampüs' projesi hakkında değerlendirmelerde bulunulan görüşmede ayrıca kurumlar arasında yeni projeler üzerinde iş birliği olanakları ele alındı.

Yeşilay Kütahya Şubesinden görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Çalışmalarımıza desteklerini her daim sunan Rektörümüze ve Dekanımıza nazik ziyaretleri için teşekkürlerimizi sunarız" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA

Dumlupınar Üniversitesi, Kazım Uysal, Kütahya, Rektör, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Rektör Uysal'dan Yeşilay Kütahya Şubesi'ne ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rektör Uysal'dan Yeşilay Kütahya Şubesi'ne ziyaret - Son Dakika
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