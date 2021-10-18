Saklı güzellik, onlarca doğaseveri ağırladı - Son Dakika

- Saklı güzellik, onlarca doğaseveri ağırladı

SİVAS - Onlarca doğasever Anadolu'nun saklı güzelliklerinden Gökpınar Gölünde başlattıkları yürüyüşlerini Suçatı-Karahisar Kanyonunda sürdürdü.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Sivas İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Suçatı - Karahisar Kanyonu doğa yürüyüşüne yüze yakın doğasever katıldı. Eğitim camiasından, öğrenci ve akademisyenlerden oluşan gruplar ilk önce Anadolu'nun gizli doğa zenginliklerinden Gökpınar Gölünü ziyaret etti. Doğaseverler burada; gölün berrak ve turkuaz renkli suyunun yanında oluşan Sonbahar manzarasında bol bol fotoğraf çekti. Ardından, Gökpınar gölünden başlayan yürüyüş gölden çıkan suyla oluşan dere boyunca sürdü. Yaklaşık 13 km uzunluğundaki kanyonda doğanın tadına varıldı.

Faaliyet hakkında bilgi veren Yerel Rehber Erol Bozkuş, katılımcılara Gürün'ü tercih ettikleri için teşekkür edip, "Gürün ilçemizin doğa güzellikleriyle zengin bir coğrafyaya sahip. Doğaseverleri bu güzelliklerin farkına varmaları için Gürün'e davet ediyoruz" dedi.

Yaklaşık beş saatlik bir yürüyüş sonunda kanyonu geçen doğaseverler, kanyon içinde bir elma bahçesine uğradı. Bahçe sahibi sporculara yörenin ünlü meyvesi olan Gürün Elması ikram etti.