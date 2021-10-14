Salihli Emlakçılar Derneği Başkanından korsan uyarısı - Son Dakika

Manisa'nın Salihli ilçesinde Emlak Komisyoncuları ve Müşavirleri Meslek Derneği (SEMDER) Başkanı Yıldırım Yılmaz, yatırımcılara korsan emlakçı uyarısında bulundu. Yılmaz "Doğru yatırım için doğru kişilerden fikir alınması gerekir" dedi.

Korsan emlakçıların vatandaşları mağdur ettiğini ve vatandaşların bilinçli şekilde hareket etmesi gerektiğini belirten SEMDER Başkanı Yıldırım Yılmaz, vatandaşlara uyarılarda bulundu. Yılmaz "Emlak danışmanlığı konusunda eğitim almış, yurt içi ve yurt dışı geçerliliği tescil edilmiş sertifikalı, pratik alanda uzman ise piyasada tanınan, yaptığı işlerle referans alabilen ve size yatırım önerisinde bulunabilen oda kaydı bulunan vergisi ödeyen, yetki belgesi bulunan kişilerdir. Bir de bunlardan farklı olarak, 'ağabey orası o kadar etmez, ablacım bak şimdi' diye cümleye başlayan size zaman ve para kaybettiren, sizin doğru bir yatırım yapmanıza değil paranıza talip olan 'ayaklı emlakçı' diye piyasada tabir edilen kişilere dikkat edilmeli" dedi.

"Yetki belgesini mutlak sorun"

Mülkiyet alımında veya kiralama işleminde muhakkak aracı kişinin doğru seçilmesi gerekli olduğunu anlatan Yılmaz "Bir emlak ofisine gittiğinizde emlak danışmanına sormanız gereken ilk soru, Nerde ucuza bir yer alırım, yada mülkümü nasıl daha pahalıya satarım olmamalı, oda kaydı olup olmadığına, yetki belgesinin bulunup bulunmadığı olmalıdır. Belge ile ibraz etmesini mutlaka isteyiniz. Ardından yatırım önerisinde bulunmasını talep ediniz. Hizmet bedeli olarak ne kadar istediğini sorunuz. Devletin ön gördüğü oranların üzerinde bedel talep ediyorsa pazarlama sürecinde yetki belgesi isteyerek sizin adınıza pazarlamaya çıkmıyorsa bilin ki o kişi korsan emlakçıdır. Bu şahıs yer gösterme belgesi imzalatmıyorsa mülkün sahibinden de yetki alamamıştır. Zaten mülk sahibini yetki almak için bilgisiyle ikna edememiş bir emlak danışmanı sizi nasıl alım yapmaya ikna edebilir" diye konuştu.

"Korsan emlakçı alıcının parasına satıcının ise mülküne ortak olur"

SEMDER Başkanı Yılmaz açıklamasına şöyle devam etti: "Empati kurmayı deneyin siz emlak danışmanlığı yapsaydınız, verginizi ödeyip yasal evraklarınızla hizmet verseydiniz ve korsan emlakçılar vatandaşları dolandırıp hakkınızı gasp etseydi ne düşünürdünüz? İşlemlerini yasal olarak yapan ve yasaya uygun hareket eden emlak danışmanları daha çok kazanmak istemiyor mu? İnsan bu elbette ister ama dürüstlük ilkesine sahip oldukları için bunu sizden talep etmezler. Ancak korsan emlakçılar pazarladığı mülkün fiyatının çok üzerinde bir fiyat ister ve alıcının parasına satıcının ise mülküne ortak olur. Büyük emek harcayarak aldığınız mülkü satarken, bin bir zorlukla para biriktirip bir gayrimenkul alırken paranızı ve zamanınızı kaptırıp ziyana uğramanın alemi nedir? Sizden yetki isteyen emlak danışmanından korkmayın. Bilin ki en ufak bir yanlışında mahkemede hakkınızı arayabileceksiniz. Diğer türlü bir pazarlama yönteminde ise belgelerle ispat edemediğiniz için hakkınızı göz göre göre gasp ettireceksiniz" - MANİSA