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Şehirden uzaklaşanlarla birlikte soba satışları da arttı - Son Dakika

Şehirden uzaklaşanlarla birlikte soba satışları da arttı

01.11.2021 14:22
Şehirden uzaklaşanlarla birlikte soba satışları da arttı

Pandemi sürecinde şehir merkezinden uzaklaşıp bahçeli evlere yerleşen vatandaşlar, kış aylarının gelmesiyle birlikte soba satışlarını arttırdı.

Pandemi sürecinde şehir merkezinden uzaklaşıp bahçeli evlere yerleşen vatandaşlar, kış aylarının gelmesiyle birlikte soba satışlarını arttırdı.

Yaklaşık 2 yıldır süren korona virüsle mücadele kapsamındaki kısıtlamalarda insanlar, kırsal kesimlerdeki bahçeli yerleri tercih etmeye başlamıştı. Doğalgaz kullanımı giderek artsa da kent merkezlerinden uzan evlerde yaşayan vatandaşlar tarafından sobalar, ayrıcalıklı olmayı sürdürüyor. Eskişehir'de soba satıcıları, doğal gaz olan evlerde bile bazı vatandaşlar gerek ise daha fazla ısınmak gerek ise fırın gibi kullanmak için kuzine sobaları tercih ettiğini söyledi.

"2 sene önce sobaya bu kadar rağbet olmuyordu"

30 yıllık sobacı Kadir Kumaş, son dönemlerde soba satışlarının arttığını söyledi. Soba fiyatlarının arttığını, fakat müşteriye yansıtmadıklarını ifade eden Kumaş, "Pandemiden dolayı insanların köylere kaçması bizim soba satışlarını attırdı. İki sene önce sobaya bu kadar rağbet olmuyordu. Bazı vatandaşlar ise doğalgazın güzel ısıtmadığından şikayet ederek sobayı tercih ediyor. Özellik kuzine sobalar daha çok satılıyor. Çünkü kuzine sobaların içinde kek gibi bazı şeyleri pişirebiliyorlar. Bir nevi fırın gibi kullanılıyor. Soba fiyatların artış var aslında ama biz müşteriye yansıtmıyoruz. Ortala bir kuzine soba bin liradan başlayıp 5 bin liraya kadar çıkıyor" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Doğalgaz, Pandemi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şehirden uzaklaşanlarla birlikte soba satışları da arttı - Son Dakika


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