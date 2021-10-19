Sevilen muhtar, Muhtarlar Günü'nde hayatını kaybetti - Son Dakika

Denizli'nin Buldan ilçesi Yeşildere Mahalle Muhtarı Hacı Ahmet Tıkıroğlu, Muhtarlar Günü'nde yaşamını yitirdi.

Buldan'ın sevilen Muhtarı Hacı Ahmet Tıkıroğlu (68) hayatını kaybetti. Buldan Yeşildere Mahallesinde altı dönemdir muhtarlık görevini yürüten Hacı Ahmet Tıkıroğlu, bir süredir yakalandığı amansız hastalıktan dolayı Denizli'de tedavi görüyordu. Evli ve iki erkek çocuk babası Muhtar Hacı Ahmet Tıkıroğlu'nun ölümü sevenlerini, yakınlarını ve Yeşildere mahalle sakinlerini yasa boğdu. - DENİZLİ