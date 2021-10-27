Söke Kaymakamı Güney'e 'Hayırlı Olsun' ziyaretinde bulundular - Son Dakika

Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli, Köşk Kaymakamı Tuğba Polat, Yenipazar Kaymakamı Osman Kural ve Karpuzlu Kaymakamı Musa Ayyıldız; Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney'e ziyarette bulundu.

Söke İlçe Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney'e 'hayırlı olsun' ziyareti de komşu ilçelerin kaymakamlarından oldu. Kaymakamlar, Söke Kaymakamı Güney'e görevinde başarı dileklerinde bulundu. Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, ilçe kaymakamlarının ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendilerine teşekkür etti. - AYDIN