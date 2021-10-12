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Son dakika... Aşı karşıtı öğretim üyesi koronadan öldü iddiası - Son Dakika

Son dakika... Aşı karşıtı öğretim üyesi koronadan öldü iddiası

12.10.2021 00:58
Son dakika... Aşı karşıtı öğretim üyesi koronadan öldü iddiası

Son dakika haberler: Sosyal medya hesabından aşı karşıtı paylaşımlar yaptığı iddia edilen öğretim üyesi, korona virüsten hayatını kaybetti.

Sosyal medya hesabından aşı karşıtı paylaşımlar yaptığı iddia edilen öğretim üyesi, korona virüsten hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Bitkisel ve Hayvansal Üretim, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ramazan Şadet Güvercin (54), rahatsızlanarak korona virüs şüphesiyle hastanede tedaviye alındı.

Güvercin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, cenazesi Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde toprağa verildi. Güvercin'in, sosyal medya hesaplarından aşı karşıtı paylaşımlar yaptığı da iddia edildi.

Güvercin'in vefatının ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nden ise açıklama geldi. Açıklamada, "Türkoğlu Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi ve Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknolojileri Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Şadet Güvercin vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz" denildi. - KAHRAMANMARAŞ

Sütçü İmam Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Kahramanmaraş, Medya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika... Aşı karşıtı öğretim üyesi koronadan öldü iddiası - Son Dakika


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